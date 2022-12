Aprenda a fazer um BOM CURRÍCULO para usar em 2023

Quem não sonha em começar o ano de 2023 de emprego novo, não é? O primeiro passo é sem sombra de dúvidas a confecção do currículo – que ao ser produzido da maneira correta (como manda o figurino) pode impactar diretamente na escolha do RH! Veja abaixo o que não pode faltar em um currículo e produza agora mesmo o seu!

Faça você mesmo o seu currículo

Foi-se o tempo que as pessoas necessitavam pagar algumas moedas em locadoras para que um desconhecido fizesse o seu currículo – na era digital é possível criar currículos profissionais, com milhares de templates e tudo isso gratuitamente! Há plataformas profissionais, como é o caso do Canvas que cobra um valor mensal para o seu uso – mas veja a melhor opção gratuita para criação de currículos profissionais.

Google Docs

É uma espécie de Microsoft Word online! Possui recursos poderosos e dentre eles há vários modelos salvos para inúmeras ocasiões, dentre elas, a criação de currículos.

Acesse docs.google.com

Faça login usando sua conta Google

Entre na galeria de modelos e escolha pelo modelo Currículo

Pronto! Ou então é possível criar um modelo totalmente do zero, com todas as ferramentas disponibilizadas pela versão offline do programa – é válido ressaltar que a ferramenta é totalmente gratuita e pode ser acessada pelo celular ou computador.

Voltando ao tópico principal, uma das principais dicas de ouro para a produção de um currículo é estar sempre com os dados atualizados – visto que currículos antigos com mais de 01 ano de criação são desprezados.

Bem como citado – os dados atualizados não são apenas as informações pessoais ou de contato: mas cursos, serviços sociais e fatores agregantes na carreira profissional.

O que não pode faltar no currículo 2023?

Portanto, existem vários e vários modelos de currículos. Neles são apresentados várias informações e divisões que indicam por exemplo: escolaridade e capacitações. Entretanto, será que todas elas são de fato importantes? Veja o que não pode faltar em seu currículo em 2023.

Cursos de capacitação

Não deixe de colocar em seu currículo alguns cursos de capacitação. Caso não tenha feito ou realizado, ainda dá tempo! Inúmeras plataformas digitais oferecem cursos gratuitos voltados à tecnologia e a outras áreas de maneira totalmente grátis! Sendo ideal para quem pretende incrementar o seu currículo já em 2023.

Projetos e serviços

Não deixe de destacar os projetos e serviços sociais realizados! Bem como viagens, ações sociais em praças, ruas e até mesmo dentro do campus acadêmico. Fatores que agregam na formação profissional – e destaca virtudes do profissional, como a de liderança.

Experiência profissional

Jamais deixe de colocar todas as experiências profissionais, por mais que tenham sido pouco tempo, é importante destacar todos os passos já dados na carreira – a fim de que os empregadores consigam entender o tipo de funcionário e suas preferências e como é possível encaixá-lo dentro da empresa em uma possível contratação.

Somente isso está bom?

Claro que não! O currículo é composto por várias informações, dentre elas as informações pessoais, escolaridade e endereços são importantes e jamais podem ser esquecidos! Entrementes, os itens destacados acima são aqueles que mais as pessoas acabam esquecendo ou não dando tanta atenção – preocupando-se apenas se os números de contato e a foto estão perfeitas: entretanto, o currículo bem feito é preparado com cuidado, carinho e atenção!

Acredite, o RH irá entender que aquele currículo é o reflexo do profissional. Lembre-se “Já vi mau profissional com bom currículo, mas nunca vi um bom profissional com um mau currículo”.

