Número do PIS está no seu CELULAR; veja como encontrar

Com o avanço da tecnologia, algumas tarefas que outrora eram bem difíceis de serem realizadas, tornaram-se bem mais simples. Como saber o número de um documento, por exemplo, ou até mesmo realizar a solicitação de um empréstimo bancário. Por isso, hoje, você vai aprender como saber o número do seu PIS diretamente do seu celular. E tudo isso graças a Carteira de Trabalho Digital, que veio a fim de substituir aquela carteira de trabalho antiga. Ou seja, todas as informações que haviam nela, agora, podem ser vistas diretamente pelo seu celular. De maneira simples e sem burocracia.

Saiba como habilitar a visualização do PIS pelo celular

Por tudo que já foi salientado, entende-se que o celular agora acaba servindo para todos os trabalhadores como uma grande ajuda. Visto que não é mais necessário se deslocar para resolver problemas simples, como consultar o PIS, por exemplo. O PIS, isto é, o Programa de Integração Social, é gerado no momento que a Carteira de Trabalho é emitida, ou seja, é como se fosse um registro único para cada trabalhador.

Portanto, não precisa ativá-lo ou algo do tipo, já que isso é um processo automático que ocorre quando você faz login na Carteira de Trabalho Digital. Lembrando que para consultar, basta seguir os seguintes passos:

Efetue o login e acesse o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital;

Entre no menu e escolha a opção de Contratos;

Feito isso, escolha algum dos seus contratos e clique em detalhes;

Agora você verá várias informações sobre o contrato, além do número do PIS/PASEP.

E além de consultar o seu número, você ainda consegue, por intermédio do próprio meio digital, solicitar o pedido de saque dos valores que você tem disponível, claro, se você se enquadrar nas regras de saque.

Confira os canais para solicitar o PIS/PASEP

Quando trata-se do PIS, você pode usar alguns canais para realizar suas solicitações, a saber:

Site oficial da Caixa Econômica Federal;

Carteira de Trabalho Digital;

Caixa Tem;

Caixa Trabalhador.

Quando diz respeito ao PASEP, os canais são diferentes, sendo eles:

Site oficial do Banco do Brasil

Ligando para 4004 0001 ou 0800 729 0001

Quem pode receber o PIS/PASEP?

E lembre-se, que para receber os valores do PIS/PASEP é preciso estar dentro de algumas regras, a saber:

Ter inscrição ativa no sistema PIS/PASEP há 5 anos, no mínimo;

No ano de 2020, ter exercido de maneira formal atividade remunerada por no mínimo um mês;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos em 2020;

A sua empresa enviar os seus dados na Relação Anual de Informações Sociais no ano em questão.

