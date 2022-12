Governo paga R$ 573,53 de AUXÍLIO para MATERIAL ESCOLAR

Os pais devem ficar atentos, já que teve início na última semana o pagamento do auxílio para compra de material escolar em 2022. Pais de alunos da rede pública podem obter o benefício a fim de adquirir uniformes e todo tipo de item necessário ao período letivo do próximo ano.

Vale destacar que o ano letivo de 2023 terá início no mês de fevereiro, mas a compra pode ser feita até outubro do próximo ano. De acordo com informações do governo, são mais de 300 lojas físicas e online que oferecem convênio para utilização do auxílio na capital paulista.

Aliás, esse benefício é exclusivo para os moradores de São Paulo. Ou seja, ele só vale para estudantes da rede municipal de ensino da capital paulista. As pessoas beneficiadas podem comprar quaisquer materiais de acordo com a própria preferência, desde que estejam inseridos dentro do ki básico.

O pai ou responsável pelo aluno precisa ter o número de CPF cadastrado na escola e depois deve baixar o aplicativo do Kit Escolar DuePay. Esse app está disponível para Android e para iOS.

Confira mais sobre o Auxílio para compra de material escolar

Ainda segundo as informações do próprio governo, existem dois valores disponíveis para os beneficiários. Um deles se destina para a compra de materiais escolares, como lapiseiras, borrachas e canetas ou cadernos, por exemplo. O outro valor é destinado para a vestimento, que inclui os uniformes escolares de cada estudante.

Ao todo, a quantidade que o governo libera no auxílio para a compra dos materiais chega a R$ 573,53 por estudante. Isso quer dizer que famílias com dois filhos em idade escolar podem conseguir até R$ 1.147,06. Quanto mais filhos, maior o valor, mas ele só pode ser gasto com a compra de material escolar.

Valores por categoria de curso

O kit necessário para cada aluno é relativo com o período de ensino em que ele está matriculado. Os valores são amplos e variam, conforme os dados abaixo:

Para Educação Infantil – Berçário I e II: R$ 41,26 Para Educação Infantil – Mini-grupo I e II: R$ 95,53 Para Educação Infantil – Infantil I e II: R$ 143,94 Para Ensino Fundamental – Ciclo de Alfabetização: R$ 166,67 Para Ensino Fundamental – Ciclo Interdisciplinar: R$ 201,28 Para Ensino Fundamental – Ciclo Autoral: R$ 160,63 Para Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos: R$ 142,70 Para Escolas de Idiomas – Centro de Estudos de Línguas Paulistano (CELPs): R$ 114,34

Se você quiser ficar por dentro de todas as informações e também verificar se tem direito ao auxílio, basta efetuar o download do aplicativo e instalá-lo nos eu celular.

Isso pode ser feito através do link no portal da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (educacao.sme.prefeitura.sp.gov.br/kit-escolar).

