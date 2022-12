Vai ACABAR? Ainda dá para pedir o empréstimo POPULAR de até R$ 2,5 MIL da Caixa

Sabemos que o ano de 2023 será de grandes mudanças! A equipe de transição responsável pelo Auxílio Brasil/Bolsa Família anunciou que provavelmente os empréstimos consignados usando o benefício seria cancelado – entrementes, há possibilidade de continuação com novas modalidades e juros menores! Veja abaixo todos os detalhes do processo de transição e qual será o valor máximo a ser emprestado.

Auxílio Brasil chega ao seu fim após quase 01 ano!

A equipe responsável pelos benefícios sociais, irá sugerir ao presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva que haja imediatamente uma redução na quantidade de empréstimos consignados realizados através do benefício, não somente isso, como também uma paralisação imediata! A fim de suprir algumas necessidades e evitar crises econômicas.

Porque eles alegam que essa modalidade acaba comprometendo bastante a renda das famílias, fazendo com que mesmo com os inúmeros benefícios haja uma instabilidade financeiro e não somente isso – como uma desproteção futura no setor financeiro.

Sabemos que o financeiro de uma família rege tudo – uma família com uma boa organização financeira é sem sobra de dúvidas uma família mais felizes, em contrapartida – aqueles que têm mais problemas financeiros tendem a ter mais brigas e mazelas.

A sugestão deve ser aplicada nos primeiros 03 meses de Governo – e com isso, algumas regras foram alteradas e mais pessoas terão direito ao benefício e ao empréstimo consignado através do Auxílio Brasil – que na verdade, terá seu nome trocado para Bolsa Família.

Mudanças no empréstimo consignado Bolsa Família 2023

Portanto, o Governo anunciou que em 2023 o máximo de porcentagem da renda que o brasileiro poderá comprometer será de 40%, sendo que 5% é destinado a despesas do cartão e saques em caixas eletrônicos. Enquanto 35% ficam destinados a possíveis empréstimos.

O Programa deverá propor uma margem de 3,5% de juros ao mês – tendo desconto direto na folha de pagamento. Visto que o valor máximo da parcela nessas condições será de R$ 160 reais – usando como base o salário oriundo do Bolsa Família 2023 de R$ 400 reais.

Portanto, não será mais possível realizar empréstimo com o Bolsa Família 2023 usando valores exorbitantes do rendimento mensal – necessitando ter um maior controle financeiro em questão.

Ainda é uma boa oportunidade?

Sim! Entretanto, é válido ressaltar que o consignado só é indicado em caso de extrema necessidade. Visto que embora possua juros baixos, ainda são juros – e se não for usado da maneira correta poderá acarretar em sérios problemas futuros.

Visto que quanto maior for a quantidade de parcelas, maiores serão os juros cobrados em cima. Entrementes, ainda segue mais vantajoso se comparado ao empréstimo pessoa, que às vezes ultrapassa os 10% de juros. O empréstimo consignado possui juros menores porque suas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento – as chances de inadiplência são menores.

Portanto, é uma excelente oportunidade de sair do vermelho ou comprar algo urgente: caso contrário, o recomendado é que fuja de empréstimos ou produtos que comprometam a renda familiar.

