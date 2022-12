Liberado download do NOVO RG; descubra como baixar

Finalmente – RG de cara nova em 2023! Após muita expectativa dos brasileiros, foi liberado para download em alguns Estados o RG Digital, que permite que os cidadãos brasileiros andem com suas respectivas carteiras de identidade dentro do seu dispositivo celular, trazendo mais praticidade e segurança. Entretanto, nem todos os estados já aderiram a novidade. Veja abaixo como baixar, como funciona e quais são os estados brasileiros que já possuem o RG digital liberado.

RG Digital liberado em 2023

O aplicativo foi criado a fim de gerar mais praticidade aos cidadãos e controle de dados de maneira mais tecnológica. Cada Estado deverá apresentar e registrar os seus próprios habitantes. Sendo necessário apenas instalar o aplicativo através da Google Play ou Apple Store.

Entre na sua loja de aplicativos

Pesquise por RG Digital

Faça o download e a sua instalação

Feito isso, é hora de dar início ao processo de autenticação do aplicativo. Logo após baixar o aplicativo, é necessário clicar na opção “Adicional RG” e então, escanear com a câmera do celular o QR Code que fica no verso do documento físico.

Posteriormente, será solicitado a autenticação de reconhecimento facial e logo em seguida o usuário poderá criar uma senha de acesso – que pode ser a mesma usada no site oficial do Governo.

É importante que o usuário tenha em mãos os documentos originais e possua um aparelho celular mediano – a fim de realizar a validação facial e evitar problemas técnicos, visto que alguns aparelhos não disponibilizam a opção de foco, etc. Desestabilizando o processo em si.

Novas alterações no RG 2023

O Novo RG é uma proposta do Governo em criar uma cédula de identidade um pouco mais original. Sendo conhecida como a Carteira de Identidade Nacional. Que possui algumas mudanças e novidades, sendo as principais:

Possibilidade de autenticação através do QR Code;

Biometria;

Identificação se o portador é ou não doador de órgãos;

Naturalidade;

Código internacional – semelhante aos que possuem os Passaportes;

Tipo de sangue;

Entre outras.

Portanto, as mudanças são constantes e brevemente todos os brasileiros terão acesso ao Novo RG – abrindo mais fronteiras e quem sabe futuramente abrindo espaço para facilitar a emissão de passaportes e facilitar as viagens internacionais.

É importante estar atento, que somente os seguintes estados liberaram o RG Digital, sendo eles: Alagoas, Distrito Federal, Goiás, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Fique atento aos prazos

O RG Digital possui um prazo de validade, que depois de uma certa idade torna-se vitalício, entretanto, seguem os números:

Caso o titular tenha entre 0 e 12 anos de idade, a validade do RG será de 5 anos.

Caso o titular tenha entre 12 e 60 anos, a validade será de 10 anos.

Caso o titular tenha mais de 60 anos, a validade será vitalícia.

E então, o que esperar das novas tecnologias voltadas aos brasileiros? A tendência é que cresça cada vez mais e em breve o país torne-se uma das potências tecnológicas mundiais.

