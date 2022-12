Auxílio popular de R$ 600 terá NOVAS REGRAS em janeiro

Como todos sabem, o Bolsa Família deve voltar no ano de 2023, no lugar do Auxílio Brasil, que ajudou milhares de pessoas. Primeiramente, ele era o auxílio emergencial, após isso, foi convertido para o Auxílio Brasil. E a última parcela do benefício está sendo paga neste mês de dezembro. Ou seja, após cerca de 18 anos de sua criação, o Bolsa Família irá retornar novamente para a alegria de todos. Lembrando, que o benefício em questão, quando idealizado por Lula, fez com que ele ganhasse uma popularidade gigante. E agora, que ele está retornando ao poder, o Bolsa Família também está voltando com ele.

Saiba qual será o valor e quais as regras para o programa

A fim de cumprir todas as promessas realizadas durante o período de campanha eleitoral, a equipe de transição de Lula está buscando conseguir a aprovação da PEC de transição realizada por eles. A meta é conseguir um valor de R$ 170 bilhões fora do teto de gastos que está previsto no orçamento já aprovado para 2023. O valor ‘extra’ que a equipe pede, é para pagar o retorno do Bolsa Família.

O Senado já aprovou o texto da PEC, entretanto, até ser de fato aprovada, ela precisa seguir todo um ‘ritual’. Agora, ela segue para a Câmara dos Deputados. Caso seja aprovada, ela será convertida em lei e vai liberar o valor necessário para o Bolsa Família.

No ano que vem, após assumir a cadeira presidencial, Lula ainda pode adicionar mais detalhes por intermédio de uma Medida Provisória ou Decreto Presidencial. Deixando o Bolsa Família da maneira que ele achar melhor. Contudo, até que tudo isso ocorra, o programa do Auxílio Brasil continuará ativo, por conta disso, ainda é uma incerteza se o Bolsa Família será pago em janeiro do ano que vem mesmo.

Embora a PEC não tenha sido aprovada, confira as principais mudanças

Provavelmente a mudança principal, é sobre o nome, que irá voltar ser Bolsa Família. A segunda mudança diz respeito ao valor, que será fixado em R$ 600 com um adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos. A terceira é a obrigatoriedade de atualizar a carteira de vacinação e os filhos estarem matriculados na rede de ensino.

Além das parcelas, há outras exigências

Também será obrigatório que as mães que estejam gestantes, passem por acompanhamento de pré-natal. E as mães que estão amamentando, também sejam acompanhadas de perto.

Mas sobre as regras em si para o programa, só será de conhecimento de todos quando a PEC for aprovada. Mas acredita-se que o pagamento continuará sendo por ordem do NIS e o programa vai atender sempre a mesma faixa de pessoas, isto é, que estão em estado de extrema pobreza e pobreza. A fim de garantir uma vida mais digna para ela.

