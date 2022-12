Mais de 1 mil VAGAS para garçom com salários de até R$ 5.000

Estão abertas 1.033 vagas de trabalho para quem deseja trabalhar de carteira assinada! As oportunidades, em todo o país, são para vagas de garçom e os salários são de até R$ 5 mil!

Até para quem já trabalha, o final de ano pode ser um período super apertado em questões financeiras, nesse sentido, um emprego para aquele que ainda não tem a carteira assinada, pode ser de grande ajuda.

Pensando nisso, separamos todas as informações que você precisa saber sobre as vagas disponíveis. Sendo assim, veja como encontrar a melhor empresa para você trabalhar, quais os salários, exigências e, além disso, como se inscrever para o processo seletivo.

Vagas disponíveis

As vagas abertas variam de acordo com a localidade, salário, jornada, tipo de contrato, e mais. Isso porque as oportunidades estão disponíveis em diversas empresas diferentes, mas que você pode chegar todas pelo site.

Sendo assim, os salários variam e podem chegar a 5 mil reais, além dos benefícios, como é o caso das 10 vagas disponíveis no Outbeco Cachambi, restaurante localizado no Rio de Janeiro.

Lista de oportunidades

As oportunidades de emprego de garçom estão abertas em todo o país e abrange várias cidades diferentes. Veja algumas dessas opções disponíveis.

Osasco – SP (Restaurante Pecorino)

Salário: à combinar;

Número de vagas: 02 vagas;

Tipo de contrato: Efetivo – CLT (Período Integral)

Exigências: Ensino Fundamental;

Benefícios: Assistência médica, comissões e vale-transporte.

Araruama – RJ (Pizzaria na Lenha)

Salário: à combinar;

Número de vagas: 01 vaga;

Tipo de contrato: Noturno;

Exigências: Ensino Fundamental.

Curitiba – PR (Empresa confidencial)

Salário: bruto mensal de R$ 1,5 mil à R$ 2,5 mil;

Número de vagas: 05 vagas;

Tipo de contrato: Autônomo (Período integral);

Exigências: Ensino médio.

Ananindeua – PA (Churrascaria)

Salário: à combinar;

Número de vagas: 06 vagas;

Tipo de contrato: Autônomo (Período integral);

Exigências: Ensino Médio;

Benefícios: Refeição no local.

Inscrições abertas pela Internet

Além de você conseguir ver todas as informações que envolvem a vaga através do site da Infojobs (infojobs.com.br/empregos.aspx?palabra=Gar%C3%A7om), plataforma que reúne vagas de trabalho abertas em todo o país, você também pode se inscrever no processo de forma online e através do site.

Antes de mais nada, é válido lembrar que, apesar das inscrições serem feitas pela Internet, o trabalho é presencial! Por isso, se atente às localidades.

Sendo assim, para se inscrever é simples, basta que você acesse a Infojobs pelo link mencionado acima e confira a lista com as opções disponíveis.

Logo depois, ao escolher a vaga que mais se encaixa com você, clique em “Candidatar-se”. Dessa forma, o site te levará à página de cadastros, onde você terá que preencher todos os dados exigidos.

Feito isso, é só aguardar pela análise do seu cadastros e os próximos passos, que devem ser informados através de notificações no seu perfil pelo site ou pelo seu e-mail.