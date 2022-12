O jogo que decisivo da grande final da Copa do Mundo do Catar Fifa 2022 acontece neste domingo (18/12), ao meio dia (12h de Brasília). Argentina e França se enfrentam e o ganhador será o campeão do torneio. Embora o Brasil tenha se despedido dos jogos, muita gente quer acompanhar a decisão da grande final. Por isso, separamos algumas dicas para você assistir de graça pela internet.

Muitos espectadores estarão fora de casa na hora do jogo, mas podem acompanhar Argentina e França pelo celular ou pelo computador, se for o caso. Basta uma conexão estável com a internet para não perder nenhum lance da partida.

Como assistir Argentina e França de graça neste domingo (18/12)?

Existem algumas opções para você acompanhar o jogo decisivo entre Argentina e França neste domingo (18). O melhor é que dá para assistir de graça e sem precisar de muitos dados móveis, caso não esteja conectado a alguma rede WiFi.

O jogo pode ser transmitido pelos seguintes canais:

– Globoplay;

– Globo Esporte;

– CazéTV no Youtube;

– SporTV (se você for assinante de TV a cabo tem esse direito também);

– Plataforma Fifa+.

Para assistir direto no Globo Esporte, faça o seguinte:

Passo 1: acesse o site ge.globo.com

Passo 2: logo na página inicial haverá um banner de destaque para você assistir França e Marrocos (ele mostrará o placar atual; caso o jogo tenha começado);

Passo 3: clique no banner e selecione a opção “assistir de graça”;

Passo 4: selecione como quer assistir: Globoplay, TV Globo ou SporTV;

Passo 5: use a opção TV Globo;

Passo 6: talvez você precise fazer login e pode ser pelo Google, por exemplo.

Pronto! Agora é só acompanhar a partida.

França consegue repor desfalques antes da final da Copa do Mundo

Pela segunda Copa seguida, a França está na final e desde o começo da competição era uma das favoritas para ocupar esse posto. Aliás, diferentemente do torneio, a final está entre duas grandes seleções, cotadas como favoritas.

Vale lembrar que algumas “zebras” foram presenciadas durante a Copa 2022, como a eliminação da Alemanha na fase de grupos e a derrota da Espanha para a seleção do Marrocos.

No entanto, a final entre Argentina e França promete ser um jogão daqueles de marcar história. Dois grandes rivais do Brasil vão se enfrentar, mas vale a pena assistir aos jogos.

A França anunciou que sua equipe estaria com alguns problemas de saúde em decorrência de virose, mas a situação já foi sanada. Neste sábado a equipe já garantiu que vem com força total para encarar os argentinos.

