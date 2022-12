AVISO de ÚLTIMA HORA: entenda o pente fino do INSS

De tempos em tempos, os segurados do INSS passam por uma revisão de cadastros e benefícios a fim de que o instituto regule os pagamentos, visto que muitos beneficiários acabam recebendo mesmo depois de perder o direito.

Para evitar uma sobrecarga nos cofres do INSS com pagamentos mensais irregulares aos que não possuem direito de receber os valores, são convocados segurados de acordo com algumas regras.

Para entender mais sobre como tudo isso irá funcionar em breve, veja todas as informações mais necessárias que separamos para você nessa matéria. Entenda quais serão os convocados e se você faz parte dessa lista prioritária de revisão.

“Pente-fino” do INSS irá convocar milhares de segurados

Antes de mais nada, é bom que entendamos o porque dessa ação que atinge o benefício de tanta gente.

Como mencionado ainda acima, a a medida é feita periodicamente, mas sem um período definido, para revisar milhares de benefícios pagos, todos os meses, à milhões de segurados através do INSS.

O Instituto Nacional do Seguro Social é a autarquia da previdência ligada ao Governo Federal que tem por objetivo recolher as contribuições e destiná-las, quando necessário, aos grupos certos a depender das exigências de cada categoria.

Dessa forma, é imprescindível que o controle sobre estes cadastros também sejam feitos a fim de garantir que os valores estão chegando às pessoas corretas.

Para isso, fique tranquilo, pois os segurados dos benefícios que passarão pela revisão serão convocados através de uma notificação pelo INSS.

Quais benefícios serão revisados?

O foco do “pente-fino” se delimita à alguns benefícios específicos, como a Aposentadoria por Invalidez, o Auxílio-Doença e os Benefícios de Prestação Continuada.

Nesse sentido, o objetivo é revisar os benefícios que estejam irregulares quanto a validade da perícia médica, que devem ser realizadas à cada seis meses ou a cada dois anos, como é o caso do BPC.

Bom, nesses casos, o beneficiário com o cadastro irregular será convocado pelo INSS para passar por novos exames da perícia médica que, se comprovada a necessidade de permanência do benefício, não há com o que se preocupar em relação aos pagamentos.

No entanto, se comprovada situação em que seja possível a reabilitação profissional, que é quando o segurado pode sim voltar a trabalhar, o benefício é cancelado e o ex-beneficiário passa a fazer parte do programa de RP, no qual o INSS vai te preparar para continuar na função antiga ou, caso não seja possível, adentrar em novas áreas.

Como acontecerão as convocações

Caso você seja um dos beneficiários que vão precisar passar pela revisão e, dessa forma, realizar a atualização do seu cadastro no INSS, a instituição irá te convocar com certa antecedência.

Nesse sentido, você será notificado através de SMS pelo número cadastrado, por notificações escritas no seu endereço e/ou por notificações pelo aplicativo e site Meu INSS, que estão disponíveis através dos links, respectivamente, (https://bit.ly/3Wr3MDf) e (https://meu.inss.gov.br/#/login).

Sendo assim, caso você seja notificado, será preciso que você marque novos exames da perícia médica do INSS através do site. Lá estarão indicados o horário e o local.