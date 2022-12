Profissões para quem NÃO TEM faculdade; estas são as que pagam mais

Se cursar uma faculdade não é para você, existem muitas opções de profissões que pagam bem, mas que não exigem um diploma superior para se dar bem. Na verdade, estas profissões exigem muitas habilidades técnicas e bastante comprometimento, claro.

Nesse sentido, essas opções pode ser para você que deseja começar uma carreira profissional em algo novo e estimulante sem deixar de ganhar bem apenas com alguns minicursos de preparação.

Pensando nisso, separamos uma lista para você com essas atividades que pode encaixar bem no seu perfil! Veja quais são as opções e comece a investir já em uma nova área.

Profissões para se dar bem somente com cursos técnicos

Se o seu objetivo é ganhar bem sem gastar muito tempo em formação inicial, temos boas opções de profissões que você já pode começar a investir.

É claro que, capacitações e cursos de aperfeiçoamento são sempre bem vindos, dessa forma, a chave é combinar talento com dedicação afim de crescer logo na área escolhida.

Veja as opções de ocupações que pagam bons salários mesmo sem um curso superior.

Tatuador

Em primeiro lugar, se você é aquela pessoa que se interessa em artes e em desenhos, a carreira de tatuador(a) pode ser para você!

É claro que não é nada fácil alcançar sucesso e estabilidade logo de cara, mas com muita dedicação e trabalho é possível. Em um mercado que só cresce, optar por trabalhar tatuando pode ser uma boa escola, mas não se engane, é preciso muita técnica e persistência para chegar lá.

A dica é: comece a sua carreira oferecendo o serviço de forma gratuita para clientes e amigos, dessa forma, você monta um portfólio de desenhos e, aí sim, fica mais fácil atrair pessoas pelo seu trabalho.

Vendedor

Há quem diga que ser vendedor é algo que vem pelo talento, no entanto, não é apenas isso que faz um profissional de sucesso. Muito mais do que ter habilidades natas, é preciso estudar técnicas, o perfil do público alvo, estratégias de negociação, e muito mais.

Todas essas características são construídas com bastante trabalho e persistência. A notícia boa é que existem muitos cursos gratuitos por aí e que são oferecidos em formato online.

Você pode acessar alguns destes cursos de venda e estudar de forma remota através da plataforma Senai Play (senaiplay.senai.br/cursos?type=1), basta encontrar o seu, ou os seus cursos e aproveitar.

Veja também: Faça isso com seu DINHEIRO se quiser GANHAR MAIS em 2023

Profissões que não exigem curso técnico ou faculdade

Há também aquelas outras profissões que não exigem nenhum tipo de curso, mas que podem pagar bem. Veja as opções:

Influencer

Os influenciadores digitais estão em alta! Ganhando milhares ou, até mesmo, milhões de reais apenas com trabalhos digitais com o público, estas pessoas estão se dando bem.

São diversos os temas que podem ser abordados, que vão desde lifestyle e dia-a-dia à assuntos mais específicos.

Se a sua personalidade é mais extrovertida e você tem um bom motivo para influenciar pessoas, grandes marcas podem te notar e os patrocínios costumam ser altos.

Caminhoneiro

Agora indo para um lado completamente diferente, para aqueles, até mesmo, mais reclusos, a vida de caminhoneiro pode ser uma boa!

Além de conhecer novos lugares e viver na paz das estradas, a profissão é essencial, sobretudo em um país como o Brasil que teve seus investimentos mais voltados para a malha rodoviária.

Dessa forma, mesmo em cenários de crise, estes trabalhadores são essenciais, como vimos em algumas situações de greves dessa classe que, caso parem, o país também para por completo.

Como autônomo, a média mensal é de R$ 10 mil de salário.

Veja também: ALERTA GERAL! Governo pode voltar a pagar 90% do imóvel para brasileiros