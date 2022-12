França e Marrocos DE GRAÇA! Veja onde assistir ao jogo de semifinal da Copa

O segundo jogo das semifinais da Copa do Mundo do Qatar 2022 acontece nesta quarta-feira (14), às 16h. França e Marrocos se enfrentam e o ganhador terá vaga garantida na final contra a vizinha Argentina. Embora o Brasil tenha se despedido do torneio, muita gente quer acompanhar aos jogos decisivos da última fase. Por isso, separamos algumas dicas para você assistir de graça pela internet.

Muitos espectadores estarão fora de casa na hora do jogo, mas podem acompanhar França e Marrocos pelo celular ou pelo computador, se for o caso. Basta uma conexão estável com a internet para não perder nenhum lance da partida.

Onde assistir França e Marrocos de graça?

Existem algumas opções para você acompanhar o jogo entre França e Marrocos nesta quarta-feira. O melhor é que dá para assistir de graça e sem precisar de muitos dados móveis, caso não esteja conectado a alguma rede WiFi.

O jogo pode ser transmitido pelos seguintes canais:

– Globoplay;

– Globo Esporte;

– CazéTV no Youtube;

– SporTV (se você for assinante de TV a cabo tem esse direito também);

– Plataforma Fifa+.

Para assistir direto no Globo Esporte, faça o seguinte:

Passo 1: acesse o site ge.globo.com

Passo 2: logo na página inicial haverá um banner de destaque para você assistir França e Marrocos (ele mostrará o placar atual; caso o jogo tenha começado);

Passo 3: clique no banner e selecione a opção “assistir de graça”;

Passo 4: selecione como quer assistir: Globoplay, TV Globo ou SporTV;

Passo 5: use a opção TV Globo;

Passo 6: talvez você precise fazer login e pode ser pelo Google, por exemplo.

Pronto! Agora é só acompanhar a partida.

Veja também: Netflix: mais pessoas assistirão os LANÇAMENTOS antes de todos

Detalhes sobre o jogo de hoje

O jogo entre França e Marrocos é muito aguardado pois a equipe africana se mostrou como a principal surpresa na competição. Marrocos eliminou uma das seleções mais cotadas para ganhar a Copa do Mundo: a Espanha. Depois conseguiu bater Portugal e agora enfrenta a França, outra grande candidata ao título.

Quem vencer a partida vai enfrentar a Argentina, que ganhou de 3 a 0 da Croácia em partida realizada ontem, terça-feira (13). A seleção perdedora pega a Croácia na disputa pelo 3º lugar do pódio.

Provável escalação da França: Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud e Mbappé.

Provável escalação de Marrocos: Bounou, Hakimi, Yamiq, Saiss, Attiat-Allah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

França e Marrocos se enfrentam às 16h e você já sabe como acompanhar sem pagar nada.

Veja também: Coquetel AMAZÔNICO! Por que tanta gente está EMAGRECENDO