OLHE para o CÉU nesta quarta! Chuva de meteoros atinge seu pico

A chuva de meteoros Geminídeas (ou Gemínidas) começou no dia 4 de novembro e acontece até sábado (17), porém ela terá seu pico nesta quarta-feira (14). Até amanhã, você poderá ver algumas estrelas cadentes cortando o céu de onde você mora. Por isso, a dica é olhar para cima e se surpreender com o que você pode ver, especialmente durante a madrugada de quinta.

Qual é o melhor horário para conferir a chuva de meteoros

De acordo com os especialistas, o melhor horário para conseguir ver o espetáculo da chuva de meteoros será por volta das 22h30 de hoje. O evento estará bem próximo do horizonte para quem mora no Brasil. Portanto, ao longo do finalzinho da noite e madrugada adentro deve ser mais fácil perceber algum fenômeno no céu.

Dá para ver o evento a olho nu?

Sim, a chuva de meteoros desta quarta pode ser vista a olho nu, sem nenhum problema. Isso quer dizer que você não precisará de nenhum equipamento como binóculo ou telescópio para conseguir ver os asteroides atingindo a atmosfera da terra.

Olhe próximo ao lado esquerdo da Lua minguante que aparecerá no céu para ter maior probabilidade de ver a chuva de meteoros. No entanto, os astrônomos dizem que é importante ficar de olho na conjuntura total do céu.

A expectativa é de que será possível ver algo entre 30 e 40 meteoros cruzando a noite estrelada. Contudo, se o tempo estiver nublado, a visibilidade do fenômeno não será permitida por conta das nuvens.

Veja também: INACREDITÁVEL: Simulador mostra o que acontece se um METEORO cair na sua cidade

Chuva de meteoros pode ser perigosa?

No caso, a atual chuva de meteoros não represente riscos para a Terra, quanto muito para os seres humanos. Isso porque são asteroides de tamanho pequeno e que queimam completamente quando entram na atmosfera terrestre. Isso quer dizer que eles são desintegrados antes que possam atingir o solo.

O processo de incineração deles é exatamente o que produz o efeito de estrela cadente (risco luminoso no céu da Terra). Eles entram na atmosfera com uma velocidade variável de até 35 km por segundo, embora existam outros que atinjam até 75 km por segundo. O atrito com a atmosfera faz com que eles peguem fogo e se desintegrem.

Melhores regiões para ver a chuva de meteoros

Quanto mais ao norte do Brasil você estiver, mais fácil será de ver a chuva de meteoros. Portanto, as pessoas que moram na região extremo Sul do país devem olhar bem rende ao horizonte se quiserem ver algo do evento desta noite e da madrugada de amanhã.

Veja também: ALERTA! Comer estes alimentos assim pode fazer você ficar CARECA