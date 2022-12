Titulo de terror esperado na Netflix foi “ROUBADO” pela Amazon Prime Video

Quem não curte um bom filme de terror, não é? A Netflix possui um grande catalogo do gênero, entretanto, teria mais um grande nome adicionado – entrementes, a sua ‘concorrente’ Prime Vídeo acabou tomando a frente e possuirá os direitos de produção e exibição do título. Ficou curioso? Veja abaixo mais detalhes sobre essa grande promessa do terror para 2023 e como assistir após essa mudança repentina.

Grande título de terror é promessa para 2023

A Torre Negra, série de livros de Stephen King será adaptada para TV. Porém, não será mais a Netflix que irá produzir ou exibir o título – e sim, a Amazon. Sem contar que a produção do filme ficou por conta de Mike Flanagan – um dos grandes nomes do cinema, responsável pelos títulos A Maldição da Mansão Bly e a Maldição da Residência Hill.

Embora tudo tenha acontecido de maneira acelerada, o cineasta comentou que já possui a parte inicial do roteiro preparada – e que está bem alegre para trabalhar nesse projeto e pretende mais uma vez surpreender a todos.

Mesmo não sendo produzida pela Netflix, a série de terror consolidada no mercado está em boas mãos – tendo um excelente nome como responsável principal a fim de elevar a obra a outros patamares mais elevados.

É válido ressaltar que embora a Prime Video tenha fechado o contrato – os direitos da série de livros não pertencem a ela, ficando uma lacuna e possível para outros estúdios pegarem a possível produção.

Como assistir a série de filmes de terror?

No caso da adaptação para TV que foi adquirida pela Amazon, é possível assisti-la na Prime Video (serviço de streaming da empresa) logo após o seu lançamento. Visto que os demais títulos podem ou não serem reproduzidos pela empresa, visto que tudo dependerá dos direitos adquiridos.

Amazon e Netflix são grandes nomes do streaming de filmes e séries no Brasil. Sempre com excelentes novidades e bastante qualidade para os seus assinantes.

Netflix e o seu sucesso com séries de terror

A Torre Negra era bastante aguardada pela Netflix – visto que é um terror fora do comum, que mistura fantasia com o gênero assustador. A série literária possui nove livros, sendo um livro infantil – além de um conto. Outrora a Torre Negra já havia sido adaptada em 2017 – em razão das críticas e baxa bilheteria o projeto acabou fracassando.

Entrementes, em 2022 a Netflix explodiu com o sucesso da série de terror ‘cômico’ Wandinha – e embora não feche contrato com outros grandes nomes, espera-se que a sua segunda temporada seja um sucesso e eleve por mais uma vez a audiência do serviço de streaming.

