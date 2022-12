FÓRMULA para descobrir com quem ELE ou ELA mais fala no WhatsApp

Em um relacionamento no qual uma das partes passa muito tempo no WhatsApp, não é raro que a outra parte queira saber com quem, afinal, a outra pessoa tanto conversa.

Nessa hora, o que não falta é curiosidade a respeito de como essa descoberta pode ser feita. Mas a verdade é que não é preciso recorrer a nada mirabolante para se chegar aonde deseja.

O próprio aplicativo, por meio de suas configurações, permite que as conversas “em maior volume” sejam identificadas em segundos.

Um jeito simples de saber com quem seu parceiro ou parceira mais fala no WhatsApp

A fórmula para a descoberta acima citada não poderia ser mais prática, e é composta por passos bem simples, listados a seguir:

Tenha em mãos o celular do seu parceiro ou parceira; Entre no WhatsApp instalado nesse aparelho e selecione “Configurações”; Em seguida, clique em “Armazenamento” e, depois, em “Gerenciar armazenamento”; Observe a lista que surgirá, na qual as conversas são ordenadas de acordo com o espaço que ocupam no aplicativo.

Ou seja: via de regra, as conversas que aparecem primeiro são aquelas mais pesadas.

E esse “peso” todo pode ocorrer tanto por conta da quantidade de arquivos de mídia enviados (fotos, vídeos e áudio), quanto por conta da quantidade de mensagens de textos trocadas. Se é uma conversa que acontece há meses, diariamente, sem que tenha sido excluída do aplicativo em algum momento para liberar espaço na memória, com certeza aparecerá no topo da lista.

Lembrando que muito provavelmente essas conversas mais importantes, no WhatsApp do seu parceiro ou parceira, será com você mesmo.

Vale frisar, ainda, que o processo ensinado acima diz respeito ao uso deste app em aparelhos Android.

Veja também: Prints do WhatsApp foram BLOQUEADOS? Usuários estão com medo da mudança

Prefira agir com inteligência e maturidade

A confiança é a base para a durabilidade de qualquer relacionamento.

Então, embora exista o passo a passo mencionado, o mais indicado, no menor sinal de desconfiança, é sempre conversar com o parceiro ou parceira de forma sincera.

Afinal, não são todos os casais que veem como algo comum um mexer no celular do outro e, em muitos casos, pegar o aparelho para ver as conversas mais frequentes representa uma imensa sensação de invasão de privacidade, o que certamente abalaria ainda mais a relação.

Outro ponto que deve ser do conhecimento de qualquer pessoa é o fato de que a função “Gerenciar armazenamento” existe no WhatsApp justamente para que o usuário consiga identificar o que ocupa mais espaço, tanto no app quanto no aparelho em si. Assim, poderá literalmente gerenciar suas trocas de mensagem a fim de deixar o uso do aplicativo e do celular mais fludos.

Embora, claro, muitas pessoas utilizem tal funcionalidade para outros fins, como o aqui mencionado.

Veja também: CUIDADO! Seu celular pode estar com um VÍRUS LADRÃO de contas