AUTORIZADO! Parcela de R$ 712 será paga pelo governo; veja as datas

Dezembro, mês de natal e para muitas pessoas também é o mês das férias, portanto, nada melhor que começar este período tão singular com dinheiro no bolso, né? Portanto, pode comemorar! Ontem começou o pagamento de parcelas de R$ 712 para os brasileiros. Veja se você também terá direito a receber o valor em questão e se sim, qual será o dia que o valor irá ser depositado em sua conta. Muitas pessoas ficaram surpresas ao ver quase R$ 1.000 reais caindo em suas contas.

Veja quem recebe e o prazo estipulado

O valor diz respeito ao pagamento do Auxílio Brasil e do Vale-Gás. O primeiro, tem o valor de R$ 600, já o segundo, o valor é de R$ 112. Eles são pagos juntos e podem ser sacados fazendo uso do mesmo cartão. Lembrando, que esta é a última parcela dos benefícios em questão. Claro, no formato atual. No novo Governo, não há previsão do Vale-Gás pagando 100% do valor do gás.

Além do que foi citado, não é esperado que o Auxílio brasil continue, tudo está moldado para que o Bolsa Família volte ser o programa social do Governo que irá garantir renda aos mais pobres. Atualmente, cerca de 21,6 milhões de famílias são beneficiadas com o Auxílio Brasil, ao passo que apenas 5,95 milhões são beneficiadas com o vale-gás. Portanto, não são todos os brasileiros que recebem ambos valores.

O valor estará disponível de acordo com o final do NIS. E pode ser movimentado por intermédio da conta poupança social da Caixa ou sacado nas casas lotéricas. Confira a dato do pagamento de acordo com o final do NIS

Último número do NIS Data do saque 1 12/12 2 13/12 3 14/12 4 15/12 5 16/12 6 19/12 7 20/12 8 21/12 9 22/12 0 23/12

Saiba quais os critérios para receber o valor de R$ 712

Somente recebe o Auxílio Brasil, as famílias que estão em situação de vulnerabilidade tanto social quanto econômica. Além disso, elas devem estar na faixa da extrema pobreza ou pobreza que na composição familiar, tenha alguma gestante ou mãe que esteja amamentando. Além disso, é necessário que todos os membros do núcleo familiar estejam no CadÚnico.

Para que uma família esteja declarada em situação de extrema pobreza, é preciso que na composição da família, a renda por pessoa seja inferior ou igual a R$ 105 por mês. E as famílias que estão em situação de pobreza, a renda da família deve ser entre R$ 105,01 e R$ 210 por pessoa. E de acordo com a família, elas ainda terão direito ao vale-gás.

