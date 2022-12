Mais 70 possibilidades para MORAR NO CANADÁ! Governo espera receber 1,4 milhão de imigrantes

Não é raro encontrar quem queira morar no Canadá, não só para ter uma vivência internacional, mas também, e talvez principalmente, para desfrutar de todas as oportunidades que o país oferece para os imigrantes.

O próprio governo canadense é um grande entusiasta da imigração e, atualmente, oferece dezenas de programas distintos para atrair moradores de outras partes do mundo.

Espera-se que, até 2025, pelo menos 1,4 milhão de imigrantes estejam no país. E os brasileiros também podem tentar essa oportunidade.

Para o governo canadense, imigrantes são mais que bem-vindos

Para Justin Trudeau, Primeiro Ministro do Canadá, a presença de imigrantes é fundamental para o desenvolvimento econômico do país.

Afinal, por meio dela as empresas canadenses conseguem obter mão de obra qualificada que muitas vezes não encontrariam no próprio país por conta de diversos fatores.

Isso sem citar o fato de que a receptividade em relação aos imigrantes ajuda a reforçar a imagem de que o Canadá é um país multicultural e mais aberto à imigração, o que difere da imagem que o mundo costuma ter de seu vizinho Estados Unidos, por exemplo.

Esses, e muitos outros motivos, levaram o governo canadense a criar mais de 70 tipos de programas diferentes, para incentivar quem gostaria de trabalhar e/ou morar no país, mesmo que temporariamente.

E é por meio desses programas, como o Federal Express Entry (FEE), que o governo espera atrair 1,4 milhão de imigrantes (ou mais) até o ano de 2025.

Veja também: Coca-Cola abre dezenas de vagas com SALÁRIOS DE R$ 4,5 mil; confira

Brasileiros também podem morar no Canadá

As oportunidades de morar no Canadá também são destinadas aos brasileiros que tenham interesse em viver no país.

Desde que, claro, os candidatos atendam os requisitos exigidos para entrada e longa permanência no país.

Por exemplo:

É preciso se adequar ao idioma

Aliás: é preciso se adequar aos idiomas que, no caso do Canadá, são inglês e francês.

Quanto maior a fluência, maiores são as chances de imigrar para lá.

O visto escolhido deve condizer com os objetivos da pessoa no país

Há quem queira morar no Canadá para trabalhar, e quem queira morar para estudar e também desenvolver alguma atividade remunerada.

Cabe ao brasileiro interessado, portanto, prestar atenção ao visto que mais combina com seu objetivo e pagar a respectiva taxa, além de prestar atenção à exigência, ou não, de comprovar renda para viver no país.

Lembrando que todos os brasileiros que queiram morar no Canadá contam com o site Brasileiros no Canadá (www.brasileiroscanada.com) para obter dicas de quais as melhores cidades para cada objetivo e, também, para obter informações gerais sobre como imigrar para o país por meio das iniciativas oferecidas pelo governo.

Veja também: Crédito CAIXA de até R$ 5 MIL para MULHERES; solicite agora