Você não vai ACREDITAR! Quais são as chances REAIS de ganhar na Mega-Sena?

Todos os anos milhões de pessoas apostam na Mega-Sena, com tantos concorrentes, será que existe uma chance real de levar o grande prêmio de R$ 300 milhões para a casa? A Caixa Econômica Federal respondeu essa pergunta e surpreendeu a todos com a resposta! Ficou curioso? Veja abaixo como funciona a Mega-Sena, como jogar e quais são as chances reais de vencer no jogo e se tornar o mais novo milionário do país.

Existe uma chance real de vitória na Mega-Sena?

Com certeza, sim! Em contraste aos jogos de azar, a Mega-Sena é um modelo de jogo que sempre haverá um vencedor: mesmo que ele esteja distribuído entre milhões e milhões de participantes. Visto que a possibilidade de ganhar na Mega-Sena é volátil, mudando de acordo com o estilo de jogo, dezenas pagas, etc… desse modo, uma excelente opção é optar pelos bolões – mas isso é assunto para um outro tópico.

Segundo estimativas da própria idealizadora do jogo, existe sim uma chance de ganhar na Mega-Sena, mas acredite – é de uma dentre 50 milhões de possibilidades! Números assustador? Nem tanto, porque seguindo algumas dicas é possível se aproximar cada vez mais do grande prêmio de R$ 300 milhões de reais.

Tudo irá depender do tipo e valor de aposta. Jogador que apostam seis números (apósta mínima) pagando apenas R$ 4,50 – possuem uma chance entre 50.063.860 de ganhar o prêmio acumulado – entretanto, quem opta pela aposta máxima – de 15 números, tem suas possibilidades estendidas surpreendentemente! Uma em 10.003. Entretanto, terá que pagar cerca de R$ 22 mil reais.

E como conseguir o prêmio de fato?

Com dados obtidos através da Caixa Econômica Federal – não há uma fórmula mágica, mas sim, a mais pura sorte! Visto que até mesmo os grandes jogadores que desembolsam mais de R$ 20 mil em apostas, acabam enfrentando números gigantescos para de fato conseguirem o tão sonhado prêmio.

Portanto, a dica fundamental é arriscar a sorte – entretanto, ir em busca de jogar com amigos, parentes ou conhecidos – através dos conhecidos bolões; que após reunir uma quantidade de pessoas, acabam apostando a quantidade máxima de números ou realizam várias apostas medianas – e caso ocorra o ganhador: o prêmio é dividido entre todos os integrantes.

Ah, é válido lembrar que no dia 31 de dezembro haverá a Mega-Sena da virada! Vale muito a pena participar, entretanto, caso opte por bolão – não esqueça de pagar direitinho… pra evitar de ser o ganhador e não receber a sua parte pela ausência de pagamentos.

E então, o que você acha? É sorte ou pode ser estatística? Compartilhe com seus amigos