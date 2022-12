URGENTE! Bônus de R$ 312 do AUXÍLIO BRASIL foi autorizado

O Brasileiro não poderia querer melhor presente de natal do que um Bônus de mais de R$ 300 no Auxílio Brasil. No último mês do benefício em questão, o Governo libera o valor de R$ 312 a mais e faz a felicidade de todos os beneficiários. Ano que vem, não haverá mais o prosseguimento do Auxílio em questão, nem do Vale-Gás. O auxílio será transformado em Bolsa Família e as novas regras estão sendo divulgadas semanalmente. Além disso, o vale-gás não está nos planos do novo Governo que é liderado por Lula (PT) e ainda está no aguardo da PEC de transição. Agora, veja quem irá receber o bônus

Confira todos os critérios para receber o bônus e a data

Lembrando que aqueles que o número de Inscrição Social, popularmente chamado de NIS, for o 1, já podem efetuar o saque da quantia referente ao mês de dezembro. Todavia, uma surpresa está ‘guardada’, isto é, um acréscimo de R$ 312 a mais para alguns beneficiários do auxílio.

O valor ‘bônus’ refere-se aos R$ 200 que aumentaram no Auxílio Brasil desde agosto. E os demais R$ 112 diz respeito ao valor do vale-gás, que é pago a cada dois meses, sendo este, o último pagamento.

Lembrando que a proposta só vale até este mês de dezembro. E agora, qualquer aumento ou modificação no programa, ficará a cargo do novo Governo realizar. E as datas para receber o benefício foram divulgadas e variam de acordo com o número final do NIS.

Final 1, 2, 3, 4 e 5 irão receber, respectivamente em: 12, 13, 14, 15 e 16 de dezembro.

Final 6, 7, 8, 9 e 0 irão receber, respectivamente em: 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro.

Veja também: CORRE que dá! Caixa anuncia fim do saque de R$ 1 mil para motoristas

Entenda, qualquer pessoa irá receber o bônus?

Negativo, não são todas as pessoas que têm direito a receber o valor do vale-gás e os R$ 200 do auxílio a mais. Só recebe quem já recebeu os benefícios antes da PEC ser aprovada. Portanto, novos beneficiários não são contemplados com o acréscimo que ocorre neste mês.

Além de que para fazer parte do programa em questão, é preciso que a família que estiver concorrendo a pleitear uma vaga, esteja na faixa de extrema pobreza ou de pobreza. Lembrando que se a família tiver em pobreza, precisa ter, por exemplo, no núcleo familiar alguma gestante ou mulher que esteja amamentando.

Mas essas regras são para o Auxílio Brasil, que como já citado, terá seu fim no último dia deste ano. Do ano que vem em diante, o programa social que irá auxiliar as pessoas em extrema pobreza, será o Bolsa Família.

Veja também: TV DE GRAÇA? Benefício desconhecido do governo oferece kit para os brasileiros