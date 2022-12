CNH atrasada; veja o que acontece se a polícia te parar

Dirigir com a CNH atrasada é uma das principais coisas que os motoristas devem evitar fazer. Muitos sabem disso, mas não sabem (ou não lembram) o que pode acontecer caso sejam pegos com a CNH vencida e quais seriam as consequências disso.

Novas informações publicadas, a respeito deste documento tão importante, também deixam dúvidas em relação ao vencimento propriamente dito e sua respectiva data limite para regularização.

O que acontece com quem estiver com a CNH vencida e for parado pela polícia

Antes de qualquer coisa, é preciso entender que o prazo para renovação da CNH atrasada em 2022 foi alterado em alguns estados, por conta da pandemia.

E São Paulo é um exemplo disso.

Neste estado, especificamente, quem passou a ter a carteira de motorista vencida agora, em dezembro de 2022, por exemplo, tem até 31 de agosto do próximo ano para fazer a renovação.

Então, mesmo que no documento em si conste que ele está vencido, mas ele ainda esteja dentro deste novo prazo, muito provavelmente o máximo que irá acontecer em uma parada policial é ocorrer um aviso amigável para o motorista se atentar à data para renovar sua CNH.

Caso ela realmente esteja vencida, porém, e completamente fora do prazo dos 30 dias “extras” para regularização, o motorista estará cometendo infração gravíssima ao dirigir.

As consequências, então, serão:

Multa de R$ 293,47;

7 pontos na carteira;

A possibilidade de ter o veículo retido.

Novo modelo da CNH

O anúncio de uma nova Carteira Nacional de Habilitação, feito em junho deste ano, também deixou muitos motoristas com dúvidas bem específicas: relacionadas a sobre precisarem ou não fazer a troca ainda dentro de 2022.

Será que o “modelo antigo” automaticamente deixou de ter validade, e passaria a gerar problemas em uma possível parada da polícia?

A resposta é: não.

Desde que o documento de condução do motorista não esteja atrasado, não há problema ser o modelo antigo. A substituição será feita normalmente no ato da renovação, e quem está em processo de receber a CNH definitiva também terá em mãos o modelo atualizado.

Também pode receber a nova Carteira Nacional de Habilitação quem:

Está se requalificando para poder dirigir em uma categoria diferente da que conste em sua CNH atual;

Solicitou uma segunda via do documento;

Quer corrigir qualquer erro de impresso na CNH que possui atualmente.

Há, ainda, uma importante novidade anunciada no final do primeiro semestre de 2022, que são os novos prazos de validade da carteira de habilitação, com base na idade do condutor.

Condutores que tenham até 49 anos de idade, por exemplo, poderão ficar com o documento por 10 anos, e renová-lo a partir do final deste período.

Para quem possui de 50 a 69 anos a renovação obrigatória se dará a cada 5 anos e, para quem tem 70 anos ou mais, será a cada 3 anos.

Ou seja: para boa parte dos brasileiros, será possível passar um longo período sem se preocupar sobre a CNH estar atrasada ou não.

