INACREDITÁVEL: Simulador mostra o que acontece se um METEORO cair na sua cidade

Desde criança aprendemos que há milhões de anos atrás um asteroide ‘visitou’ o Planeta Terra e destruiu boa parte dos seres vivos que habitavam a crosta terrestre – incluindo os dinossauros. Entrementes, você já parou para pensar quais seriam os danos causados à humanidade se um evento igual ou semelhante ocorresse novamente? Prédios, casas, estádios, carros e avenidas sendo totalmente destruídos, terror e pânico por todo lugar? Talvez seja somente algumas das possíveis tragédias que ocorreriam – ninguém quer pagar pra ver, né? Entretanto, através da tecnologia é possível visualizar e imaginar de maneira mais palpável acerca das consequências que isso iria trazer para a humanidade.

Veja em primeira mão o que aconteceria se um asteroide caísse na sua cidade!

Através do site Asteroid Launcher é possível escolher o asteroide, o seu tamanho e o lugar que ele deverá cair – podendo ser em qualquer região do Planeta Terra – e assim, ter noção dos danos e desastres ocorridos. Que podem acreditar, não são pequenos!

Ao fim do artigo iremos deixar um pequeno experimento sobre o simulador – e acredite, os detalhes são de aterrorizar qualquer pessoa, principalmente aquelas com a imaginação muito fértil!

O simulador foi criado pela empresa Neal Agarwal – que a priori, tinha como intuito unir inúmeros dados através de matrizes e com isso compor uma camada de pensamentos inteligentes e imperativos – uma espécie de Inteligência Artificial.

Todos os resultados apresentados pela plataforma são com muitos detalhes e usam como base os cálculos de Gareth Collins – especialista na área que possui inúmeras pesquisas sobre o Impacto de Asteroides no Planeta Terra; a ideia do criador é simplesmente tornar isso tudo mais divertido e acessível a todos.

Asteroid Launcher pode ser usado por qualquer pessoa!

Da criança ao idoso, o uso da plataforma para simular o ataque de asteroides é bem simples! Basta entrar no site da plataforma pelo seguinte endereço https://neal.fun/asteroid-launcher/ e escolher o diâmetro do meteoro, a velocidade e o ângulo de impacto – ah, sem esquecer o local que o corpo celeste deverá cair (agora você pode enviar meteoros para a casa de seus inimigos) e clicar em ‘Launch Asteroid‘

E então, todas as informações serão destacadas ao lado – como uma imagem colorida da dimensão imaginária da cratera formada na superfície terrestre. Veja a simulação feita pela equipe do Notícias da Manhã caso um asteroide de 1.5km de diâmetro, a 100km/s caísse no centro de Nova Iorque.

Terror e morte!

Quase 10 milhões de pessoas seriam mortas pelo meteoro, iria-se abrir uma cratera de 67km de extensão e sem contar as demais mortes pelo fogo do meteoro e o número de pessoas que sofreriam queimaduras de terceiro grau, que seriam aproximadamente 5 milhões.

Assustador, né? Agora você pode ver na íntegra quais seriam as consequência se um dia isso viesse a acontecer! E então, gostou da ferramente? Compartilhe com seus amigos e divirtam-se!