Alimentos PROIBIDOS para quem tem pressão alta; veja a lista

A pressão arterial elevada é uma condição considerada muito comum e atinge milhões de brasileiros todos os anos. Segundo dados, são mais de 2 milhões de pessoas diagnosticadas todos os anos no Brasil.

Dessa forma, a doença requer diagnóstico e tratamento médico e se classifica como uma condição crônica, no qual os sintomas podem durar muitos anos ou uma vida inteira, desencadeada por predisposição genética ou maus hábitos.

No entanto, apesar de um certo risco eminente, a pressão alta pode ser controlada e os maiores aliados para tal são velhos conhecidos: alimentação saudável e exercícios regulares.

Sendo assim, vamos te dar dicas daqueles alimentos que são contraindicados para quem tem hipertensão, para que você os substitua do seu cardápio por opções mais saudáveis e equilibradas.

Pressão alta: como funciona

A pressão alta é a condição no qual a força com que o sangue pressiona a artéria é alta, normalmente definida quando a pressão arterial acima de 14/9.

De maneira geral, a condição não possui sintomas, entretanto, seus picos podem apresentar certas indicações, que incluem palpitações, fraqueza, dor de cabeça, tontura, visão embaçada, dor no peito e sangramento nasal.

Dessa forma, caso não for tratada e controlada com auxílio médico, com o tempo, ela poderá acometer sérios problemas de saúde, como doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, o AVC.

Para que a hipertensão seja controlada e não cause problemas, é preciso seguir caminhos fundamentais, como desenvolver uma alimentação saudável com menos sal, praticar exercícios físicos regularmente após acompanhamento de especialista e, além disso, tomar medicamentos que ajudam a controlar a pressão alta.

Predisposições genéticas e hábitos

Apesar de, na maior parte das vezes, a hipertensão acometer pessoas por meio de heranças genéticas, ela pode não só ser desencadeada, como também evitada através de hábitos de vida.

Ou seja, a depender do seu comportamento, você pode frear ou, até mesmo, evitar que a pressão alta lhe acometa. Para tanto, é preciso ter cuidado com hábitos/condições como a obesidade, consumo excessivo de sal e bebida alcoólica e sedentarismo.

Alimentos que prejudicam a saúde de quem tem hipertensão

Sabendo que os hábitos de vida são os principais fatores para desencadear pressão alta e consequente doenças cardiovasculares, é preciso, sobretudo, estar atento a alimentação.

Nesse sentido, uma dieta baseada em excesso de sal pode ser o verdadeiro vilão. Por isso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, indica apenas um consumo que não passe de 5g por dia.

Apesar do sal ser fundamental para a nossa saúde e deve sim estar presente em nossa alimentação, visto que ele é a principal fonte de iodo, é preciso ter moderação com seu uso e optar por alimentos mais frescos e naturais.

No entanto, além dos alimentos salgados, outros itens precisam ser reavaliados na sua dieta. São eles: