CUIDADO! Seu celular pode estar com um VÍRUS LADRÃO de contas

É inegável as facilidades a as mudanças positivas nas vidas das pessoas através do desenvolvimento da internet e das evoluções tecnológicas.

Muito além das melhorias de comunicação entre as pessoas, essas evoluções são significativas, sobretudo, em áreas como saúde, educação, pesquisas, e muito mais, pois possibilitam automatização de processos e redução de erros.

No entanto, o mal uso da Internet pode trazer muitas complicações para sua vida. Isso porque existe uma quantidade inimaginável de links e aplicativos que, sem o cuidado devido, podem disseminar vírus capazes de roubar seus dados.

Nesse sentido, por mais que o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas trouxe avanços inegáveis, por outro lado, isso também permitiu a criação de novos golpes, que são os crimes cibernéticos, chamados de cibercrimes.

Apesar de todos saberem da existência de vírus na Internet, muitos ainda se sentem perdidos quando o assunto é este, visto que a tecnologia pode ser, à princípio, vista como algo complicado demais.

Sendo assim, separamos as informações mais importantes para você ficar por dentro do que são os crimes cibernéticos e saber como identificar atividades suspeitas e evitar que seus dados sejam roubados.

É preciso ter cuidado na Internet com vírus que podem vir de qualquer lugar, eles podem roubar os seus dados e serem grandes dores de cabeça. / Imagem: Divulgação.

Conhecendo os termos

Antes de mais nada, é importante se familiarizar com os termos utilizados neste meio. Isso porque, dessa forma, o acesso à informação é facilitado e você pode, enfim, ficar por dentro das recomendações.

Por isso, veja quais são as palavras que fazem parte desse universo a aprenda a identificá-las.

Vírus

Em primeiro lugar, um vírus, seja ele de computador, celular ou outros aparelhos, é um software malicioso criado com a intenção de prejudicar terceiros.

Nesse sentido, ele funciona de acordo com uma certa proximidade com o vírus biológico ao “infectar” o sistema, podendo causar sérios danos, além de ter a capacidade de se autocopiar e disseminar para outros sistemas e aparelhos por meio do compartilhamento.

Malware

De forma semelhante, o malware é um softwere criado intencionalmente para causar danos em aparelhos.

Dentre eles, existem suas variantes, como o Cavalo de Troia, que coloca um vírus em seu computador, os Botnets, que transformam o seu aparelho em zumbis, os Adwares, que enviam anúncios como spam, e mais.

Cibercrimes

Por fim, cibercrimes são aqueles crimes relacionados ao mundo cibernético, seja a propagação de malware, hacking, uso de programas para roubo de dados e exploração sexual infantil online.

Cuidado! Vírus estão se instalando através de aplicativos

Um característica importante dos vírus é que eles são, normalmente, adquiridos a partir de ações do próprio usuário.

Recentemente, casos com malwares que roubam dados de contas estão explodindo, justamente por pessoas baixando aplicativos que são vírus.

Dessa forma, o usuário utiliza o app contaminado e, ao fazer login com sua rede social, ele é redirecionado para uma página online que parece o Facebook, por exemplo, mas não é.

Sendo assim, com os dados inseridos, a cópia é feita e programadores mal intencionados conseguem acesso à eles.

Como identificar um vírus e evitar problemas

Como sabemos que os vírus contaminam os sistemas a partir da ação do usuário, para evitá-los, não é tão complicado assim.

Dessa forma, algumas dicas são importantes para que você não tenha problemas com malwares, seja de quaisquer tipos.

Bom, em primeiro lugar, sempre desconfie do que está na Internet. Isso porque esses programadores utilizam do artifício de colocar enunciados chamativos e, muitas vezes absurdo, para chamar atenção do usuário, que acabam clicando.

Dessa forma, evite clicar em links esternos suspeitos, mesmo que eles venham por mensagens de pessoas próximas ou através do e-mail.