REVELADO! Como gastar MAIS do que o limite do cartão de crédito

Em algum momento da vida, todo mundo já quis ou preciso gastar mais do que o limite do cartão de crédito, mas não sabia que isso era possível. No entanto, um fintech brasileira permite que isso seja viável; saiba como funciona e o que o limite emergencial de crédito.

O que é o limite emergencial de crédito?

Embora tenha um nome original, o recurso funciona como uma espécie de avaliação emergencial de crédito. Diversos bancos, fintechs e instituições credoras disponibilizam o serviço há bastante tempo. No entanto, sempre foi necessário entrar em contato com a empresa responsável pelo cartão para solicitar a análise da proposta de liberação de um crédito extra.

O Nubank oferece uma avaliação automática do crédito, ainda que seja possível solicitar o serviço também pela central de ajuda, dentro do app. Ou diferença é que o roxinho não cobrará taxas pela utilização do serviço. O cliente paga apenas o valor “redondo” do que usou a mais naquele mês.

“De acordo com essa nova política, toda compra que seria negada por falta de limite máximo será reavaliada e, caso aplicável, vamos oferecer um crédito extra para que possamos aprová-la”, foi o que garantiu a empresa em seu comunicado oficial.

Veja também: NOVA FUNÇÂO do Nubank para aumentar limite do cartão; como funciona

Como gastar mais do que o limite do cartão oferece no Nubank?

Você já teve a necessidade de fazer uma compra urgente, mas que excedia o limite do seu cartão de crédito? Se o seu dispositivo se trata de um “roxinho”, o cartão da fintech Nubank, então há uma chance de não viver mais por esse problema.

Conforme explicado acima, o cliente não precisa ativar nada ou fazer qualquer tipo de malabarismo tecnológico para ter o limite emergencial de crédito aprovado. Segundo o Nubank, isso ocorre de maneira automática.

Na prática, quando você passar o cartão pela maquininha e ela negar a compra, o aplicativo vai avaliar a possibilidade de liberar um pouco a mais de limite para que a operação seja validada com sucesso.

Se você ainda não tem uma conta ou cartão do Nubank, basta fazer o download do aplicativo nas lojas de apps da Apple (App Store) ou do Google, para Android (Play Store). O cadastro e abertura da conta são feitos de forma 100% digital e remota.

Veja também: Como comprar PARCELADO no Pix e sem cartão de crédito