Em breve não dará para SACAR o abono do Pis; prazo está no fim

O tempo não espera por ninguém, né? Os dias estão contados para chegar ao fim o prazo final para sacar o dinheiro referente ao abono salarial de 2020. Benefício referente ao PIS/Pasep, é possível sacar apenas dentro do prazo estipulado – ademais, é necessário aguardar a próxima rodada de saques. Está esperando o quê? Veja agora mesmo se você ainda pode sacar essa grana extra e realize hoje mesmo o saque.

Últimos dias para o saque do PIS/Pasep

O benefício social é voltado para os trabalhadores que atuam de carteira assinada ou que trabalham em entidades públicas. Os valores disponíveis são referentes ao ano de 2020 – que foi liberado entre fevereiro e março – entretanto, como muitos brasileiros não solicitaram o saque, o prazo acabou sendo prolongado.

É válido ressaltar que diferente de outros benefícios, o PIS/Pasep é voltado para trabalhadores de empresa privadas ou públicas – sendo necessário estar dentro dos seguintes requisitos:

Estar devidamente cadastrado no Programa Social por no mínimo cinco anos;

Ter recebido em conta no mínimo dois salários mínimos no ano usado como base e ter exercido atividade profissional remunerada por no mínimo 30 dias;

Os valores são pagos pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil – e podem ser consultados através do aplicativos do banco ou em qualquer agência espalhada pelo Brasil; não esquecendo da possibilidade de atendimento remoto através dos telefones de contato.

Importante: Trabalhadores de empresas privadas recebem o benefício pela Caixa Econômica Federal e Trabalhadores de órgãos públicos recebem o benefício pelo Banco do Brasil.

Qual o valor do PIS/Pasep 2022?

O valor do benefício não é algo fixo, e sim, calculado em média através dos meses trabalhados no ano usado como base – no caso do pagamento de 2022, o ano base foi o ano de 2020. Visto que são contados apenas os meses trabalhados formalmente de carteira assinada.

Basicamente, quem trabalhou os 12 meses consecutivos no ano de 2020, irá receber em 2022 o valor de 01 salário mínimo – caso contrário, será proporcional aos meses trabalhados, veja:

01 mês – R$ 101,00;

02 meses – R$ 202,00;

03 meses – R$ 303,00;

04 meses – R$ 404,00;

05 meses – R$ 505,00;

06 meses – R$ 606,00;

07 meses – R$ 707,00;

08 meses – R$ 808,00;

09 meses – R$ 909,00;

10 meses – R$ 1.010,00;

11 meses – R$ 1.111,00;

12 meses – R$ 1.212,00.

Portanto, o prazo máximo para sacar o benefício é até o dia 29 de dezembro de 2022 – caso contrário, apenas no próximo ciclo de saque o trabalhador irá conseguir sacar o seu benefício referente ao ano-base.

E então, está esperando o quê? Consulte agora mesmo em algum posto de atendimento credenciado e obtenha ainda hoje o seu benefício.

