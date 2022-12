Mais de 2.700 VAGAS de estágio com salário de até R$ 2.100; aproveite

Um estágio é uma ótima maneira de os estudantes adquirirem valiosa experiência de vida e habilidades profissionais. Ele proporciona uma oportunidade de aprender em primeira mão sobre o local de trabalho, o mercado de trabalho e as habilidades necessárias para o sucesso na carreira de sua escolha. Todavia, às vezes, conseguir um estágio é bem difícil, remunerado, então, nem se fala. Mas neste novo ano que está chegando, várias oportunidades estão surgindo, com salários de até R$ 2.100. Com certeza, esse valor iria ajudar qualquer estudante que está começando agora.

Inúmeras vagas de estágios foram abertas, uma delas pode ser sua

A boa notícia veio à tona nesta semana, isto é, que ao menos 2.700 vagas seriam abertas em todo o Brasil. Para os níveis médio, técnico e superior. Há estágios que não são remunerados, mas todos estes que foram abertos, o estudante irá receber remuneração mensal.

As vagas são para estudantes que estão no ensino médio, técnico ou superior, nas áreas como:

Administração;

Engenharia;

Contabilidade;

Marketing;

Ciências da computação;

Direito;

Design Gráfico;

Etc.

Lembrando que as áreas de administração e ciências da computação, estão em alta. Ou seja, o ideal é que os estudantes se qualifiquem a fim de concorrer a tais vagas. Pois em todo estágio, se o funcionário mostrar de fato que tem bastante para agregar à empresa, ele com certeza será efetivado.

Salário acima da média

Por exemplo, uma empresa de assessoria de investimentos contrata um estágio com ensino superior nas áreas de economia, finanças ou contabilidade. O salário dele seria de R$ 2.100. Exatamente, mais de R$ 2.000 para um estagiário.

Veja como se inscrever e concorrer a estas vagas

Caso você se enquadre nos requisitos para as vagas citadas, veja agora como você irá conseguir se inscrever.

Primeiro, você deve acessar o site InfoJobs e procurar a lista de oportunidades que sempre está disponível no portal;

Após isso, leia as informações das vagas que forem compatíveis com o seu perfil;

Concluída as etapas anteriores, chegou a hora de cadastrar o currículo de maneira gratuita no portal;

Pronto! Agora basta torcer para que a empresa chame você.

Lembrando que tais vagas aparecem durante todo o ano, portanto, a qualquer momento elas podem ser preenchidas, isto é, não perca tempo e faça agora mesmo sua inscrição.

Não fui chamado, e agora?

Algo tem que estar na cabeça de todos, o vencedor não é alguém que sempre vence, geralmente, ele tentou inúmeras vezes antes e em todas fracassou. Portanto, ele é simplesmente alguém que não desiste. Caso você tenha tentado e não conseguido, tente se especializar em alguma área, melhorar o seu currículo e se fazer cada vez mais interessante para o mercado de trabalho.

