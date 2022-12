Técnica REVELADA para pegar Uber mais barato

Com os sucessivos reajustes dos combustíveis, o aumento no preço dos carros e diante da própria inflação, ficou mais caro se locomover pelas cidades. Embora o preço das passagens de ônibus não tenha encarecido tanto, quem anda com transporte por aplicativo, por exemplo, sentiu a diferença no bolso. Por isso, vale a pena conferir como pegar 99 ou Uber mais barato.

Como pedir motorista Uber mais barato?

Primeiramente, entenda que as estratégias para chamar um motorista 99 ou Uber mais barato não se trata de trapaças ou de qualquer atitude ilegal dentro da plataforma. O objetivo é informar alguns macetes que poucos passageiros sabem, mas que podem resultar em uma viagem mais em conta no dia a dia.

O custo que envolve um trajeto dentro da Uber passa por vários cálculos e variáveis. Dentre elas está a localização da pessoa, a quantidade de ofertas por corrida, o horário, as condições climáticas, o trânsito e até mesmo possíveis ações promocionais de cada plataforma.

De acordo com alguns relatos na internet, a variação de preços tanto na 99 ou na Uber podem chegar a uma diferença de 50%. Isso quer dizer que uma mesma corrida pode ser 50% mais cara dependendo das condições do momento em que a pessoa aciona o serviço.

Sendo assim, confira a dica do tiktoker León Ramirez para chamar 99 ou Uber mais barato de forma honesta.

Dica revelada para economizar na corrida por app

De acordo com o tiktoker o segredo está em programar a viagem, pelo menos, meia hora (30 minutos) antes de chamar algum motorista. Esse tipo de atitude pode ajudar o sistema interno do aplicativo a fazer uma busca mais cuidadosa pela região e encontrar motoristas que estejam mais próximos a você.

Para fazer isso no app da Uber, basta clicar no ícone do carro com relógio, preencher o horário que deseja fazer sua viagem e pronto. Essa simples ação faz pegar Uber mais barato e evita diversas taxas que poderiam ser acrescentadas.

A função funciona de verdade?

O vídeo compartilhado no TikTok já tem algumas semanas, mas os comentários continuam falando que ele é verdadeiro. Pelo que se sabe a partir da experiência dos usuários, é verdade que o procedimento funciona de verdade.

Descubra você mesmo fazendo o procedimento para pegar Uber mais barato na sua cidade. Ao que tudo indica, o processo é verídico e pode te ajudar a economizar no transporte do dia a dia.