Signos que sabem dar presentes de AMIGO SECRETO; são estes

Não é muito difícil encontrar pessoas que são adeptas das tradições natalinas e, por algum motivo, possuem histórias não muito agradáveis para contar, no que diz respeito aos presentes de amigo secreto.

Há, inclusive, quem se recuse a participar dessa brincadeira tão divertida por receio de ganhar algo que esteja muito longe do desejado.

Mas, quando as pessoas certas estão na brincadeira, é muito difícil que alguém não saia feliz. E por “pessoas certas” você pode considerar aquelas pessoas que são dos signos que mais amam presentear e sabem fazer isso como ninguém.

Veja abaixo quais são eles.

Seus presentes de amigo secreto serão muito melhores se vierem destes signos

Você tem amigos e familiares que são de Virgem, de Sagitário ou de Gêmeos?

Se sim, torça para que um deles tire o seu nome no sorteio!

Algumas características que os definem, e os transformam nas melhores opções para presentes de amigos secretos certeiros são:

Signo de Virgem

“Virginianos” e “perfeccionismo” são palavras que andam lado a lado. Logo, é de se esperar que uma pessoa desse signo não descanse até encontrar o presente que realmente julgar ser perfeito para a pessoa que tirou na brincadeira.

Signo de Sagitário

Os sagitarianos, por sua vez, são naturalmente adeptos das compras e do ato de presentear, e nunca deixam o bom gosto de lado. Também estão sempre em busca do presente ideal, seja de amigo secreto ou não, e não se importam em gastar mais do que deveriam para ver a pessoa presenteada feliz.

Signo de Gêmeos

Já os geminianos prezam muito pela felicidade das pessoas que os cercam, e não medem esforços no quesito criatividade: eles gostam de surpreender. Ser sorteado por alguém de Gêmeos no amigo secreto significa viver uma entrega de presentes irreverente, alegre e impecável.

Veja também: Confira 5 SIGNOS que serão SURPREENDIDOS no próximo ano

Dicas para garantir um bom presente

Se você, de qualquer forma, ainda tem receio em relação aos presentes de amigo secreto, e quer garantir que ganhará algo do seu agrado, pode seguir algumas dicas simples para chegar a esse resultado.

A primeira delas, e a mais importante, é informar a todos que estejam na brincadeira ao menos dois itens que você gostaria de ganhar. E quanto mais detalhadas forem as informações, melhor.

Outra dica interessante é sugerir que exista uma faixa de valor a ser respeitada, ou um valor único.

Todos os presentes devem ser de R$ 100,00, por exemplo, ou de R$ 50,00 a R$ 100,00.

Dessa forma, você estará livre de um dos maiores medos de todos que participam da brincadeira, que é dar algo de grande valor e receber algo “muito barato”. E, caso consiga juntar essa dica à anterior, melhor ainda!

Por fim, caso ganhe um presente de amigo secreto que não seja do seu agrado, sempre há (a menos na maioria das vezes) a possibilidade de trocar por algo do seu interesse.

Veja também: LUXOS para comprar com a Mega-Sena de R$ 115 MILHÕES