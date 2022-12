LIBERADO Cronograma oficial do FIES 2023; veja como se inscrever

Todo mundo que fez a prova do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – está na espera da divulgação das notas e da abertura dos programas para conseguir descontos nas mensalidades ou até mesmo uma bolsa integral. Logo no início de dezembro, o Ministério da Educação divulgou o calendário do FIES 2023, além do Prouni e do Sisu.

A pasta responsável do Enem divulgou que a previsão para sair as notas individuais do Enem 2022 só sairá no mês de fevereiro de 2023. Já o programa do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, para quem fez a prova desde o ano de 2010 poderá se inscrever no programa.

Como se inscrever no FIES 2023?

Se você tem o sonho de cursar uma faculdade mas não tem condições, o programa FIES dá a oportunidade para financiar o valor. Segundo informações do Governo Federal o FIES só começará a divulgação das etapas dos editais no mês de janeiro de 2023. Somente nos editais que os estudantes que têm interesse poderão rever as regras do FIES, requisitos, e as datas.

Porém já foi divulgado para os estudantes se atentar para não perder a data que o prazo de inscrição para o FIES será do dia 14 ao dia 17 de março. O resultado do processo seletivo só será compartilhado no dia 21 de março, e a pasta divulgou que será uma chamada única. Como já saiu a data de inscrição, espera-se que sejam divulgados também os quantitativos de vagas nesta edição do ano de 2023, dos 3 programas (FIES, Prouni e Sisu).

Para fazer a inscrição no programa do FIES é necessário saber primeiro qual a nota do Enem, como dito acima, o candidato terá a opção de escolher qual a sua melhor nota desde o ano de 2010, para assim ter mais chances, a pessoa pode fazer essa pesquisa pelo aplicativo, que está disponível do Play Store tanto para iPhone e Android.

Como é a forma de pagamento do programa FIES?

Ao contratar o FIES a forma de pagamento é diferente para cada pessoa, pois vai depender da realidade que ela consegue, seja ele pagamento por débito em conta, boletos, entre outros. É de suma importância ressaltar que a inscrição do programa FIES é feita pela internet pelo próprio portal do FIES, neste link: https://acessounico.mec.gov.br/.

Para tirar algumas dúvidas, vamos citar alguns requisitos que o programa solicita:

Ter feito alguma prova do Enem a partir do ano de 2010

Pontuação da prova precisa ser de 450 pontos ou mais, de acordo com a base na média aritmética

Não pode ter tirado zero na redação

A renda familiar mensal por pessoa, precisa ser de até 3 salários mínimos.

Através do site da Caixa Econômica Federal, o participante consegue pedir emissão de segunda via de boleto, negociação, entre outros. Ou se caso preferir, pode pedir um atendimento pelos canais online.

