Última chance para receber o vale gás em dezembro

Este mês de dezembro conta com uma boa notícia aos beneficiários de dois programas: os pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale Gás acontecerão de forma conjunta e, além disso, será antecipado!

Dessa forma, os beneficiários poderão sacar, em média, 712 reais a partir do dia 12 de dezembro, que é quando os pagamentos começam a ser realizados para os titulares de NIS final 1 através das contas Caixa, como de costume.

Além do mais, este mês marca a última parcela do Vale Gás que será feita em dobro, ou seja, que irá cobrir 100% do valor da média nacional de preço do botijão de gás de cozinha.

Sendo assim, entenda mais sobre o programa e veja como serão realizados os pagamentos.

Programa Auxílio Gás dos Brasileiros

O Programa Auxílio Gás dos Brasileiros, ou Vale Gás, é mais uma das medidas empreendidas pelo Governo Federal em parceria com a Caixa Econômica que busca abranger a população de baixa renda a fim de garantir condições básicas de existência.

Nesse sentido, o auxílio atua como uma forma de amparar essas famílias em relação à compra de gás de cozinha por meio de um programa de transferência de renda capaz de arcar com metade do valor médio nacional do botijão de gás.

Entretanto, neste ano, o governo aprovou uma medida que dobra esse valor, fazendo com que o custeio do gás seja todo oferecido pelo programa a cada dois meses.

Quem tem direito ao benefício?

O benefício financeiro segue uma lista de critérios para aprovar o benefício às famílias de acordo com uma ordem de prioridade definida.

Entretanto, para se tornar elegível ao recebimento do auxílio, é preciso atender a um dois pontos: pertencer a uma família inscrita no CadÚnico, possuindo uma renda familiar menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa; ou ter alguma pessoa na família, que mora na mesma casa, que receba o BPC, ainda que não inscritas no CadÚnico.

Sendo assim, o programa segue os seguintes critérios para a aprovação do benefício:

Famílias cadastradas no CadÚnico com atualização feita nos últimos dois anos; Famílias que possuam a menor renda mensal per capita; Famílias com maior número de pessoas; Famílias beneficiárias do Auxílio Brasil; Famílias qualificadas de acordo com o gestor por meio do uso dos dados da averiguação disponíveis.

Calendário de pagamento

Em dezembro, o Vale Gás está previsto para ser pago de acordo com o calendário do Auxílio Brasil, divulgado ainda no início desde ano. Sendo assim, o recebimento dos valores serão de forma conjunta e o beneficiário poderá sacar, em média, R$ 712.

Os dois benefícios são repassados pela Caixa e recebidos através da mesma conta do Auxílio Brasil, como de costume. A única diferença é que, para aqueles que são contemplados pelos dois programas, o valor extra constará na conta no dia estabelecido.

Dessa forma, o calendário de pagamento está distribuído de acordo com o número final do NIS do beneficiário responsável. Sendo assim, seguem as datas: