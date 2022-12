Loteria vai pagar R$ 14 BILHÕES; brasileiros também podem apostar

Uma loteria espanhola vai quebrar todos os recordes de prêmios pagos até hoje e você pode receber a fortuna de R$ 14 bilhões. Isso porque o prêmio é maior do que 2,5 bilhões de euros. Brasileiros podem procurar maneiras de apostar no logo da El Gordo especial de Natal, em 2022.

Loteria espanhola vai sortear prêmio histórico de bilhões

De acordo com as informações, o sorteio da El Gordo de Natal com prêmio equivalente a R$ 14 bilhões, está marcado para o dia 22 de dezembro às 9h (horário espanhol). O evento deve durar cerca de 3 horas e contará com apresentações culturais.

Inaugurada em 1812, a loteria El Gordo é a mais popular da Espanha e oferece chances bem interessantes de ganhar. Os R$ 14 bilhões estarão divididos entre 17 categorias, as quais terão inúmeros ganhadores. Isso quer dizer que você não poderá levar todo o dinheiro sozinho.

De acordo com a imprensa local, mais de 75% da população espanhola faz apostas nessa loteria. Ela conta com 1 chance em 100 mil para que o apostador receba o prêmio principal e 1 em 10 para os prêmios mínimos.

Ao longo de sua história, os apostadores da versão especial de Natal já ganharam prêmios bem interessantes, como 4 milhões de euros, 500 mil euros e 1,25 milhões de euros. As apostas ficam abertas o ano inteiro e são mais de 15 mil ganhadores para as 17 categorias. Isso faz com que o prêmio mínimo seja de 200 euros.

Como brasileiros podem apostar em loteria estrangeira?

Existem várias maneiras para que os brasileiros participem de uma loteria estrangeira como a El Gordo, mas não apenas ela. Atualmente, existem sites de apostas que fazem o meio de campo entre o público nacional e o comércio europeu ou de outros continentes.

Afinal, a El Gordo é apenas uma das loterias mais famosas e que pode pagar prêmios de bilhões.

Veja também: REVELADO: seu dinheiro pode render mais NESTES bancos digitais

Conheça algumas das loterias internacionais que pagam grandes prêmios

1 – Powerball

A maior loteria do mundo é norte-americana e se chama Powerball. Ela conta com premiação história de 1,586 bilhão de dólares, o que vale quase R$ 8,5 bilhões, atualmente. E essa fortuna foi dividida entre apenas 3 ganhadores. Entre os 10 maiores prêmios de loteria pagos até hoje, 6 foram dentro da Powerball.

2 – Mega Millions

Outra plataforma de apostas bem popular, considerada a segunda maior do planeta, é a Mega Millions. Também fundada nos Estados Unidos (EUA), ela já pagou a incrível quantia de 1,28 bilhão de dólares para apenas um apostador. Ou seja, uma única pessoa levou para casa mais de 6,8 bilhões de reais.

3 – Eurojackpot

Por fim, podemos destacar outra loteria muito popular na Europa. A Eurojackpot realiza sorteios semanais e, em julho de 2022, pagou 120 milhões de euros (quase 670 milhões de reais) a um apostador da Dinamarca. Anteriormente a isso, um alemão tinha levado 110 milhões de euros sozinho.

Veja também: Está sem dinheiro para pagar suas dívidas? Esta pode ser a sua SOLUÇÃO!