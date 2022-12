Auxílio de R$ 712 LIBERADO para dezembro: veja quem poderá receber

Boa notícia para os brasileiros! Agora em dezembro, milhões de famílias terão acesso ao benefício de R$ 712, que corresponde ao valor somado de dois auxílios que serão repassados de uma só vez.

De acordo com o calendário de pagamento divulgado pelo Governo Federal, as parcelas começarão a serem pagas a partir do dia 12 de dezembro de acordo com o número final do NIS dos beneficiários.

Entretanto, muitas pessoas ainda não sabem da notícia ou possuem dúvidas sobre as medidas. Pensando nisso, separamos todas as informações necessárias para que você fique por dentro das atualizações.

Sendo assim, entenda os pagamentos e veja quando é que você terá direito de receber o valor.

Quais serão os dois auxílios pagos em dezembro?

Ainda neste mês, dois auxílios seguirão o mesmo calendário: o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, também conhecido como Vale Gás.

Nesse sentido, o pagamento conjunto abarcará milhões de famílias inscritas nos programas e contará com o valor da parcela sendo, em média, de 712 reais, que se iniciará no dia 12 de dezembro.

Dessa forma, as parcelas deste mês seguirão o calendário do Auxílio Brasil, no qual os beneficiários poderão sacar da mesma conta usual.

O Vale Gás, que é pago a cada bimestre, está previsto para se fixar em R$ 112, que seria o preço médio de um botijão de gás de cozinha no Brasil.

Calendário de pagamento do Auxílio Brasil e Auxílio Gás

Apesar do pagamento em conjunto dos dois benefícios serem realizados agora em dezembro, nem todas as famílias inscritas no Auxílio Brasil receberão também o Auxílio Gás.

Na verdade, o número dos beneficiários que estão nas duas folhas de pagamento é de quase 6 milhões de pessoas.

Sendo assim, confira as datas de pagamento de acordo com o número final do NIS dos beneficiários:

12/12: NIS final 1;

13/12: NIS final 2;

14/12: NIS final 3;

15/12: NIS final 4;

16/12: NIS final 5;

19/12: NIS final 6;

20/12: NIS final 7;

21/12: NIS final 8;

22/12: NIS final 9;

23/12: NIS final 0.

E após dezembro, como ficarão os benefícios?

Bom, ainda não podemos afirmar com certeza, no entanto, o Vale Gás está previsto para ser pago somente até dezembro, ou seja, o valor da última parcela seria neste mês.

Além disso, é bastante provável que o Auxílio Brasil deixe de existir em breve, ou melhor, seja rebatizado.

Isso porque a eleição do presidente Lula da Silva (PT) trouxe para debate o retorno do programa Bolsa Família que, apesar dos mesmos objetivos e abrangências, possui algumas regras diferentes.

Entretanto, não há grandes motivos para que você enquanto beneficiário do Auxílio Brasil, fique receoso quanto o fim do programa, visto que, aos que estão regularem e seguem cumprindo os requisitos necessários, continuarão recebendo o benefício, independente do nome.

Já em relação ao Vale Gás, apesar da sua continuidade ter sido considerada pela equipe de transição do futuro governo, o pagamento referente à 100% do valor do botijão de gás ainda não está em qualquer projeto orçamentário para o ano que vem.

Sendo assim, é esperado que o auxílio retorne para o seu valor original, referente à 50% do valor total do gás de cozinha.