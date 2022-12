WhatsApp: Nova mudança permite usar a mesma conta em mais celulares, veja como isso é possível

O WhatsApp é um aplicativo que há tempos passou de um simples mensageiro para uma plataforma recheada de recursos novos, promovendo formas de interação, comunicação e produtividade para comerciantes.

A empresa Meta (dona do WhatsApp) começou a permitir a utilização da mesma conta em mais de um aparelho celular. A plataforma começou os testes públicos, adicionando uma opção de cadastrar um smartphone ”extra” para ser utilizado com o mesmo perfil.

O recurso começou a aparecer a partir da edição teste número 2.22.21.6 do WhatsApp Beta.

Assim como em seu PC ou tablet, o usuário precisará escanear um QR Code para vincular os 2 aparelhos. Após concluir o processo, o histórico de mensagens será sincronizado entre os dois aparelhos, mas com limitações – como, por exemplo, a visualização do catálogo de figurinhas.

Até quatro celulares na mesma conta

Segundo o WABetaInfo, o uso de um smartphone secundário em sua conta do WhatsApp entra no cálculo de dispositivos conectados no perfil, como no navegador web ou tablet. Ou seja, é possível conectar seu perfil com até 4 smartphone.

Caso a possibilidade já estiver disponível para você, a opção de emparelhar o dispositivo secundário aparecerá na tela de cadastro do aplicativo no seu smartphone, no campo “Conectar um dispositivo.”

É válido destacar que o procedimento também promete manter o recurso “criptografia de ponta-a-ponta” em todos os aparelhos. Ou seja, além de sincronizadas, as mensagens permanecem seguras.

Leia mais: Descubra se você está ISENTO do Imposto de Renda a partir do próximo ano: consulta rápida!

Possibilidades

Listamos alguns benefícios que este recurso pode trazer para o dia-a-dia das pessoas que dependem do uso do mensageiro.

Empresas Pessoas que utilizam o WhatsApp Business para comércio próprio, por exemplo; podem ter uma melhor distribuição de tarefas com seus funcionários, fazendo com que otimize a comunicação e atendimento com seus clientes.

Multiúso doméstico de dispositivo O usuário que costuma utilizar vários aparelhos em casa, seja para direcionar funções diferentes para cada deles em um mesmo lugar ou ter dispositivos em lugares diferentes, pode ter sua conta WhatsApp em 4 deles.

Lembrando que a quantidade de dispositivos pode ser aumentada conforme o amadurecimento da função, por meio de atualizações para o aplicativo.

Métodos alternativos

Quem deseja utilizar o recurso e não tem o acesso devido ao tipo de dispositivo ou sistema operacional, pode utilizar um método clássico para usar a função sem precisar da versão oficial – que consiste em duplicar o aparelho em um WhatsApp Web via navegador, porém de smartphone. A interface ainda apresenta ser a mesma da versão de navegadores para PC, mas a utilidade permanece a mesma, só que com as limitações da versão.

Embora já esteja sendo distribuído, ainda está limitado a um grupo de usuários da WhatsApp Beta. Se você for um deles e ainda não recebeu. A dica é manter o aplicativo atualizado em todos os seus dispositivos para garantir que chegue até você mais rápido.

Leia mais: Números de celular estão sendo CANCELADOS por operadora; descubra se você pode ser afetado