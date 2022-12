Expectativa do NOVO SALÁRIO MÍNIMO: qual será o valor?

O brasileiro não espera a hora da divulgação do novo valor do salário mínimo, muitos especulam que com a troca do governo, pode ser que aumente, já que o presidente eleito, Lula, prometeu em sua campanha o aumento real do salário mínimo para os brasileiros. No entanto, até o momento o que sabemos é que Lula está tentando adaptar junto com sua equipe petista a mudança da lei orçamentária do ano de 2023, ou seja, ele quer conseguir mudar alguns pontos para que o cálculo do valor do salário mínimo seja feito acima da inflação, tendo assim o aumento real.

Se caso realmente Lula conseguir fazer isso, será um aumento depois de anos, mas o valor proposto por Lula ainda fica bem abaixo da inflação e não seria o ideal, pois só pode ser considerado um valor de aumento real quando os números ficam acima da inflação, mas sabemos que isso é muito difícil de acontecer.

O senador que foi eleito para contribuir com a equipe petista se chama Wellington Dias, ele que tentará uma negociação sobre o orçamento do ano de 2023, já que Lula prometeu em sua campanha, todos estão trabalhando para tentar cumprir. O senador também está no comando para marcar reuniões com o relator da comissão, senador Marcelo Castro.

De quanto será esse aumento no salário mínimo?

A previsão de Lula é que o valor do salário mínimo chegue a R$ 1.320, se realmente Lula conseguir esse novo valor, será o primeiro aumento desde o ano de 2018. Por mais que ainda não chegue perto de um aumento real, já vai ajudar mais os brasileiros. Algumas outras pessoas que também estão à frente da equipe de transição, como por exemplo o Geraldo Alckmin, que foi eleito como vice-presidente e o ex-ministro, Aloísio Mercadante, também estão participando desta nova negociação e torcendo para que eles consigam o valor do novo salário.

Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.212. Se caso passar para R$ 1.320, terá um aumento de R$ 108. Segundo informações compartilhadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico, com a sigla Diesse, o valor real do salário mínimo para que sustente uma família de 4 pessoas com os itens básicos para sobrevivência teria que ser a partir de R$ 6 mil, ou seja, é uma diferença muito grande.

O salário mínimo tem como dever sustentar o trabalhador e sua família, atendendo as necessidades básicas como educação, alimentação, moradia, transporte, medicamentos, entre outros. Mas no entanto, não é isso que vemos em nosso Brasil, e por mais que Lula aumente o salário mínimo, o valor ainda ficará muito distante pela proposta coletada do Diesse.

Uma das propostas que Lula prometeu é para deixar o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 em 2023, como a maioria sabe, esse valor só está previsto para ser pago até o mês de dezembro e depois voltará para o valor normal de R$ 400. Mas Lula quer deixar o valor de R$ 600 e está lutando por isso, pois foi dito em sua campanha eleitoral.

