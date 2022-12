Enquetes pelo WhatsApp? Confira a nova atualização do app!

O WhatsApp é um dos aplicativos mensageiros mais utilizado no mundo e está em constante atualização, dessa vez é uma função que os usuários estão ansiosos para chegar, a famosa enquete. Com essa nova categoria irá facilitar a vida das pessoas, assim o grupo do seu WhatsApp conseguirá decidir em formato de enquete e votação, ou seja, vai ser mais fácil de tomar uma decisão em grupo e ter aquele ponto final.

Essa atualização do aplicativo já está pronta para usar. Você já pensou em responder à enquete pelo WhatsApp? Se sim, agora isso se tornou realidade.

Enquetes do WhatsApp

Bom, o que sabemos até o momento é que os usuários poderão formar enquetes por meio do aplicativo WhatsApp, além disso ele também pode incluir bastante opções de respostas, podendo chegar até em 12 opções, logo depois que fizer isso você deve compartilhar com os seus contatos, grupo de família, amigos,e só esperar a resposta deles.

O legal é que essa nova ferramenta tanto pode ser utilizada para trabalho como em uma conversa informal, por exemplo, é um final de semana e você quer levar comida para sua família mas está com dúvida, você pode criar uma enquete com eles e o mais votado ganha. Já em questão de trabalho, o porquê não usar as enquetes para saber qual está sendo opinião do seus funcionários, o que pode melhorar, agregar, enfim, são várias oportunidades.

Essa ferramenta de enquete já existe em outros aplicativos, mas a boa notícia é que agora tem no WhatsApp também, basta ir no Play Store e clicar para atualizar, a ferramenta já está disponível para todos, porém é necessário que se você quiser enviar para um contato é preciso que ele também tenha feito a atualização.

Onde achar essa opção no aplicativo WhatsApp?

O WhatsApp é conhecido e famoso por sua praticidade e facilidade, então posso afirmar para você que é bem simples fazer esse processo no aplicativo. É importante destacar também que o usuário que criar a enquete terá acesso às informações como: qual pessoa votou em determinada resposta e a porcentagem final.

Veja agora quais são os passos, e já corre para o Play Store para atualizar o seu WhatsApp e seguir esses passos para formar a enquete:

1 passo – Entre no aplicativo e escolha para quem deseja enviar a enquete

2 passo – Clique no ícone de barra de ferramenta

3 passo – E depois clique na opção “enquete”

Prontinho, você já encontrou a opção de formar enquete, agora basta acrescentar a pergunta e as opções de resposta e compartilhar com seus amigos e familiares. Compartilhe essa novidade com um amigo que ainda não sabe dessa nova atualização do WhatsApp e se divirtam.

