Segredos do INSS que poucos sabem: ISSO pode fazer você se aposentar mais rápido

Enfim se aposentar é o desejo de muita gente, porém, pode ser que esse fato ainda demore bastante para acontecer. Entretanto, existem alguns segredos do INSS que pouca gente sabem e pode fazer com que a sua aposentadoria chegue mais rápido do que o esperado.

O Instituto Nacional do Seguro Social é responsável por atender a milhões de segurados brasileiros através de suas várias modalidades de pagamento de renda, definidas por suas características, requisitos e abrangências próprias.

Sendo assim, separamos para você todas as dicas que você precisa saber que podem fazer com que você alcance a sua tão sonhada aposentadoria e se aposente mais rápido. Confira a lista.

Aposentadorias INSS

Bom, antes de mais nada, é válido ressaltar quais são as modalidades disponíveis para que você possa se aposentar. Isso porque há oito delas e cada uma possui sua própria abrangência e suas próprias condições, que são elas:

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade; Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição; Aposentadoria Especial por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Idade Rural; Aposentadoria por Idade Urbana; Aposentadoria por Invalidez; Aposentadoria por Tempo de Contribuição; Aposentadoria por Tempo de Contribuição do Professor.

Para conferir todas as regras referentes a cada uma delas, você pode acessar a página oficial através da plataforma do Governo Federal gov.br pelo link (gov.br/inss/pt-br/saiba-mais/aposentadorias).

4 segredos que podem fazer com que você se aposente mais rápido do que imagina

Muitos trabalhadores ainda não sabem que podem levar estes quatro pontos em conta na hora se se aposentar. Veja quais são as dicas que pode fazer com que você chegue na sua aposentadoria antes do que você esperava

1. Considere o trabalho sem registro

Em primeiro lugar, alguns trabalhadores ainda não sabem que o tempo de serviço realizado sem registro também pode contar na hora de realizar os cálculos para se aposentar.

Nesse caso, é necessário ir primeiramente ao Ministério do Trabalho e iniciar o processo que possa considerar o tempo de serviço sem registro na conta.

Para isso, você tem que levar documentos que comprovem o vínculo empregatício, como cartões de ponto, por exemplo.

2. Revise o seu histórico de informações do INSS primeiro

Antes de entrar com o pedido de aposentadoria no INSS é fundamental que você revise todos os seus dados e histórico, onde contém as informações acerca do tempo de serviço, remuneração, empresas em que trabalhou, e mais.

Sendo assim, certifique-se de que seu CNIS esteja atualizado e, só assim, de início ao processo.

3. Trabalhou em serviço militar? Ele também é utilizado no cálculo

Essa informação pode ser uma surpresa, mas aqueles que exerceram algum tempo de serviço na área militar também pode usar esse período no cálculo da aposentadoria.

Entretanto, é preciso destacar que a regra é válida tanto para a aposentadoria INSS quanto para o regime próprio de previdência destinado à categoria.

4. Há vantagens para quem trabalhou com atividades perigosas que ofereciam riscos

Chamados de serviços periculosos, aquelas atividades que são exercidas pelos trabalhadores que correm riscos no trabalho podem servir como pontes mais rápidas para a aposentadoria.

Além de receberem uma adicional de até 40% sob o valor de sua remuneração, esses trabalhadores se encaixam em um regime especial para aposentadoria.

