SENAC oferta vagas em cursos GRÁTIS e online: passo a passo para se INSCREVER

Oportunidade para você que deseja se capacitar e turbinar o seu currículo com boas formações! O Senac está oferecendo cursos gratuitos e à distância através do Programa Senac de Gratuidade.

São várias as opções de curso que podem fazer com que você aprimore seus conhecimentos e habilidades em diversas áreas e se destaque no mercado de trabalho, conquistando aquela vaga de emprego que você deseja.

Sendo assim, separamos para você todas as informações que você precisa saber sobre os cursos e, além disso, explicamos quem pode participar e como se matricular.

Veja todas as informações sobre essa oportunidade que pode ser o que faltava para dar um up na sua carreira.

Programa Senac de Gratuidade

O PSG é um programa criado para fazer com que você tenha acesso à diversas formações de forma gratuita e online. Para participar, é preciso possuir renda familiar mensal de até dois salário mínimos por pessoa.

É importante ressaltar que, para se matricular, você deve passar por uma seleção que, após a sua indicação de interesse no curso pelo site, a plataforma irá selecionar os estudantes de acordo com estado, a disponibilidade de vagas e a classificação por ordem de inscrição no curso.

Para se inscrever, o candidato deve enviar a ficha de inscrição, a autodeclaração de renda, o termo de compromisso e o termo de matrícula.

É importante ressaltar que cada curso terá suas próprias configurações de funcionamento podendo, dessa forma, serem distintas quanto o prazo de inscrição ou a carga horária, por exemplo.

Veja também: Vagas abertas para curso online e GRATUITO na área de GESTÃO; veja como se inscrever

Cursos disponíveis

Ao todo, são 32 cursos livres que você pode se inscrever e estudar de forma gratuita para desenvolver ou aperfeiçoar suas habilidades e conhecimentos em diversas áreas.

Veja alguns dos cursos que separamos para você que estão com as inscrições abertas através do Programa Senac de Gratuidade:

Administração de Conflitos

Objetivo: melhorar as suas capacidades de mediar conflitos e situações adversas.

Carga Horária: 20 horas.

Agente de Desenvolvimento Socioambiental

Objetivo: desenvolver seus conhecimentos acerca do trabalho desse profissional, que consiste em identificar os problemas socioambientais e propor medidas de intervenção.

Carga Horária: 160 horas.

Agente de Projetos Sociais

Objetivo: planejar e elaborar projetos sociais que atendam a comunidade.

Carga Horária: 160 horas.

Ações Eficazes em Vendas

Objetivo: desenvolver habilidades em vendas dos profissionais da área, abordando temas como o fluxo de venda e negociação com clientes.

Carga Horária: 20 horas.

Custos e Formação do Preço de Venda

Objetivo: preparar profissionais para estabelecer os preços para atividades, serviços e produtos oferecidos.

Carga Horária: 30 horas.

São diversos outros os cursos oferecidos que vão abordar diferentes segmentos. Para conferir quais são todas as opções que estão disponíveis e se inscrever, acesse a página do programa pelo site do Senac (https://www.ead.senac.br/gratuito/).

Além disso, é importante ressaltar que, para ter acesso ao certificado, o aluno deve ter um aproveitamento na avaliação final do curso de, no mínimo, 70% da nota total.

Veja também: Bradesco oferta cursos GRATUITOS e a distância para toda população: mais de 80 opções!