Multas de TRÂNSITO que quase ninguém lembra, mas podem custar CARO!

Você é motorista? conhece todas as leis de trânsito que podem dar multas? Infelizmente, muitos brasileiros não sabem dessa lei que pode gerar uma grande multa, principalmente quando o motorista não tem conhecimento do que pode acontecer. Por mais que quando vai tirar CNH precise passar por aulas teóricas e práticas, o motorista nunca consegue lembrar de tudo, e isso pode ser um problema.

Esse esquecimento pode gerar infrações de grandes punições. Tem alguns casos que os motoristas não conseguem perceber que cometeram algum erro, entretanto são flagrados pelas câmeras de trânsito e depois só recebe em casa a chegada da multa e tirando ponto da carteira e tendo gastos inesperados, pois tem multas que são muito caras.

Para te ajudar a não cometer esse erros e não precisar perder dinheiro com isso, vamos relembrar aqui algumas ações que os motoristas devem evitar enquanto estiver dirigindo.

Confira as infrações de trânsito

Para te ajudar a lembrar que algumas infrações que podem levar o risco do motorista levar uma multa de grande valor, vamos listar o que precisa ser evitado enquanto dirige. Infelizmente, as multas podem custar caro, já para quem tem outras transgressões, pode ter uma grande perda de quantidade de pontos na CNH – Carteira Nacional de Habilitação, por isso, tome muito cuidado!

Fumar enquanto está dirigindo

Se caso relembrar, quando faz a aula na autoescola, o motorista precisa sempre ficar com as duas mãos no volante, exceto quando precisar fazer a troca de marcha. Os motoristas que tem costume de fumar ou mexer no celular enquanto dirige comete infração de trânsito nível médio, para essa penalidade a multa é no valor de R$ 130,16.

Combustível acabou

Essa infração muitos motoristas se lembram, até porque precisa do combustível para andar o carro, entretanto, infelizmente tem alguns motoristas que ainda se esquecem desse fator. Se por acaso você estiver em trânsito e o combustível acabar, pode se tornar uma penalidade pois vai comprometer todo o trânsito e pode causar congestionamento e problemas. Além de ser uma infração, se o motorista for pego por uma agente de trânsito, sem dúvidas ele vai receber uma multa de nível médio.

Usar o carro no ponto morto em descidas

Infelizmente muitos brasileiros têm esse costume que é considerado errado pela lei de trânsito, muitos utilizam o ponto morto para ter uma economia no combustível, entretanto isso pode ser um problema pois coloca a segurança de quem está no carro como fora em risco. Pois é constatado que um imprevisto feito na pista colocando o carro no ponto morto pode atrapalhar o motorista.

Velocidade baixa demais

Como todos sabem, quem ultrapassa a velocidade permitida está errado, assim também quem anda com a velocidade baixa demais também pode causar problema. Ou seja, tem que ter um equilíbrio, essa multa é nível médio no valor de R$ 130,16 e ainda perde 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

