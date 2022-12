Abono NATALINO já foi confirmado pelo INSS? Todos os segurados receberão?

O abono natalino, quem não quer receber, não é mesmo? Os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – estão com uma ótima notícia, mas só para aqueles que começaram a receber a aposentadoria e os pensionistas no mês de maio deste ano de 2022. Os pagamentos começaram a acontecer no dia 24 de novembro. Já o outro grupo não irá receber.

Isso porque no primeiro trimestre do ano, o Governo Federal antecipou as parcelas do abono natalino para os beneficiários do INSS no mês de Abril e Junho, para dar um suporte e enfrentar a crise do covid-19. Então, esse grupo não receberá o 13° salário nesse final de ano. Já para aqueles que não receberam antes, nesse mês de novembro irá receber o pagamento e o calendário já está disponível. Além disso, eles vão receber em uma única parcela, a quantia vai melhorar muito os ganhos dos beneficiários.

Confira as datas do pagamento do calendário de novembro do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – já divulgou o calendário oficial do pagamento referente ao mês de novembro. Por regra, os pensionistas, aposentados e quem recebe outros tipos de benefícios, que recebem até um salário primeiro, recebem primeiro e logo após aqueles que recebem mais que um salário vão receber a partir do dia 1 de dezembro. Veja as datas e confira o seu pagamento.

Beneficiários que recebem até um salário mínimo

Benefício final número 1 – Pagamento ocorreu dia 24 de novembro

Benefício final número 2 – Pagamento ocorreu dia 25 de novembro

Benefício final número 3 – Pagamento ocorre dia 28 de novembro

Benefício final número 4 – Pagamento ocorre dia 29 de novembro

Benefício final número 5 – Pagamento ocorre dia 30 de novembro

Benefício final número 6 – Pagamento ocorre 1 de dezembro

Benefício final número 7 – Pagamento ocorre dia 2 de dezembro

Benefício final número 8 – Pagamento ocorre dia 5 de dezembro

Benefício final número 9 – Pagamento ocorre dia 6 de dezembro

Benefício final número 0 – Pagamento ocorre dia 7 de dezembro

Beneficiários que recebem mais que um salário mínimo

Benefício final número 1 e 6 – Pagamento ocorre dia 1 de dezembro

Benefício final número 2 e 7- Pagamento ocorre dia 2 de dezembro

Benefício final número 3 e 8 – Pagamento ocorre dia 5 dezembro

Benefício final número 4 e 9 – Pagamento ocorre 6 de dezembro

Benefício final número 5 e 0 – Pagamento ocorre 7 de dezembro

Para quem deseja verificar o extrato no INSS, tem 3 opções: pode entrar no site ou através do aplicativo Meu INSS, ou se preferir pode ligar na central de atendimento pelo número 135.

Grupo que irá receber o abono natalino

Como descrito acima, é importante ressaltar de novo que o grupo que já recebeu o ano no primeiro trimestre do ano, infelizmente não poderá receber neste final de ano. Já o grupo que começou a receber algum benefício do INSS a partir do mês de maio receberá em uma única parcela. Os pagamentos já foram iniciados.

Já o valor da parcela dependerá de quantos meses a pessoa já está recebendo da Instituição Nacional do Seguro Social.

