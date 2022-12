Descontos para pagar as dívidas por até R$ 100 AINDA estão disponíveis; confira!

Corre que ainda dá tempo de negociar as suas dívidas para ficar até R$ 100 e você quitar tudo! Isso mesmo, até nesta quarta-feira (30) o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira estará disponível para negociar todas as dívidas que estão com pagamentos atrasados em bancos e também na Receita Federal. Nesse mutirão poderão ser negociadas dívidas de cartão de crédito, crédito consignado, cheque especial e em outras modalidades de crédito que não possuam bem que foi entregue como garantia.

Essa ação da Febraban – Federação Brasileira de Bancos – juntamente com o BC – Banco Central e da Senacon – Secretaria Nacional do Consumidor e de Procons de todo o Brasil. O objetivo desse mutirão é para que todos os bancos participantes e instituições ofereçam às pessoas formas de pagamentos viáveis, como parcelamentos, descontos em taxas para financiamento e descontos no valor integral da dívida.

Já para as pessoas que precisam negociar as dívidas que estão incluídas na Receita Federal consegue negociar com até 70% de desconto, esse desconto disponibiliza redução no débito tanto para pessoas físicas como MEIs – Microempreendedores individuais – e empresas que podem chegar a parcelas dívidas no valor de R$ 1,4 trilhão em tributárias, mas que não estejam sob contestação judicial.

Como faço para participar da ação da Febraban?

A pessoa que deseja participar do mutirão para negociar suas dívidas, pode entrar pela página do mutirão, dentro do site a pessoa consegue acessar o Registrato, sistema do Banco Central que revela no nome da pessoa a lista de dívidas que possui. Segundo informações compartilhadas pela Febraban, as pessoas poderão negociar suas dívidas através do portal pelo endereço: consumidor.gov.br.

É válido ressaltar que as pessoas precisam mandar uma proposta de negociação para a instituição, após isso o tempo de espera é de até 10 dias para a resposta, ou seja, a instituição financeira terá esse tempo para analisar a proposta enviada e dar uma resposta.

Quando a pessoa entrar no site do mutirão vai encontrar um texto assim “passo a passo para negociar” lá terá algumas instruções indicando como fazer, é só seguir. Na primeira ação, é preciso verificar os dados atualizados das suas dívidas através da página do Registrato e somente após isso a pessoa pode analisar se vai conseguir participar do mutirão.

Quais as regras para participar da negociação da Receita Federal?

Podem participar aqueles que:

É pagador de imposto administrativo fiscal, com valor de mais de R$ 10 milhões

Devedor falido que esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, até mesmo aqueles que estão em intervenção extrajudicial

Fundações e empresas públicas federais

Distrito Federal, estados e até mesmo municípios e entidades do direito público ou da administração indireta

Os descontos máximos que as pessoas podem ganhar são de até 65% para as pessoas em geral e até 70% para MEIs, empresas, incluindo também as pequenas empresas do Simples Nacional ou Santas Casas.

