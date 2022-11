Cursos online e GRATUITOS em Programação oferecidos pela Bradesco; veja como se inscrever

O mercado de trabalho está cada vez mais voltado para a tecnologia. Sendo assim, muitos profissionais se sentem obsoletos e perdidos no tempo em meio a tantas evoluções e automatizações de processos.

Além destes, há também aqueles que estão procurando por uma carreira para investir que garanta boas oportunidades de crescimento.

Pensando nisso, separamos uma lista com cursos online e gratuitos para aqueles que desejam entrar no mundo da programação e aprimorar suas capacidades digitais, tão relevantes para os dias atuais.

Confira a lista com algumas opções de cursos oferecidos pela plataforma Fundação Bradesco em Programação.

Escola Virtual – Fundação Bradesco

Antes de mais nada, vamos entender melhor como funciona essa plataforma de cursos e aprendizagem oferecida pela Bradesco e disponibilizada de forma gratuita a brasileiros de todo o país.

Criada em 2001, a Escola Virtual da Fundação Bradesco atua como forma de democratizar o ensino e alcançar um grande número de pessoas que desejam desenvolver novas habilidades e conhecimentos ou, mais do que isso, adquirir capacitações de qualidade.

Sendo assim, no momento, estão sendo oferecidos mais de 80 cursos que estão distribuídos em diversas áreas, que são elas: Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Enem e Vestibulares, Metodologias de Aprendizagem, Negócios e Inovação, Produtividade, Tecnologia da Informação e, além destes, Programação.

A carga horária dos cursos variam e você pode acompanhar os módulos da melhor forma para você, pois a plataforma permite um alto nível de flexibilização. Entretanto, é preciso realizar todo o curso dentro de um período estabelecido.

Mas calma, esse tempo é suficiente para você percorrer todos os módulos do curso selecionado e, enfim, emitir o certificado de conclusão, que é oferecido ao final de cada formação.

Para acessar todas as opções oferecidas, entre na página da Fundação na opção “Cursos” (https://www.ev.org.br/#cursos) e bons estudos!

Cursos em Programação

Contudo, se é em Programação o seu maior interesse, vamos te dar as melhores dicas de cursos disponíveis pela Fundação Bradesco, que são totalmente online e gratuitos.

Além disso, qualquer um pode participar, basta realizar o cadastro pelo site e selecionar o curso ou os cursos de seu interesse. Porém, se atente aos níveis que podem variar entre “Iniciante”, “Intermediário” e, por fim, “Avançado”.

Confira a lista com algumas opções que separamos para você:

Crie um site simples usando HTML, CSS e JavaScript

Já pensou conseguir criar um site do zero sem ter nenhum conhecimento prévio nesses conceitos? Pois bem, esse curso de nível iniciante e com apenas 2h de duração vai te auxiliar nesta.

Os módulos irão te introduzir no assunto e oferecer as ferramentas necessárias para você começar a prática nessa área.

É válido ressaltar que esse curso faz parte da trilha de conhecimento “Crie um Site Simples” que conta com outros cinco cursos que, juntos, irão verdadeiramente te inserir na área.

Sendo assim, a dica é: não pare por aí e utilize essa e as outras opções apenas como ponto de partida! Inscreva-se pelo link (https://bit.ly/3gtadGD).

Desenvolvendo Aplicações Mobile com Android Studio

Já um exemplo de curso Intermediário é este que, em 15h de duração, irá te ensinar um pouco mais sobre as aplicações mobile e as plataformas disponíveis para desenvolvimento.

O curso irá propor algumas ferramentas para programação e vai indicar métodos voltados para o melhoramento da experiência do usuário.

Para se matricular, faça sua inscrição pelo site (https://bit.ly/3gw8wrS).

Inovando o CSS

Por fim, um dos cursos em nível avançado que está sendo disponibilizado é este que, em 26h totais, vai propor conhecimentos básicos em CSS, a linguagem de programação Cascading Style Sheets.

Nesse sentido, são estudados exemplos de criação, estudo de conceitos e propriedades e, por fim, agrupamento e alinhamento de elementos.

Você pode se inscrever pelo site (https://bit.ly/3OtmI1r).

