Cursos de capacitação GRATIS na área de tecnologia e escritório; melhore seu currículo!

A Fundação Bradesco, por meio da plataforma Escola Virtual, está oferecendo, atualmente, mais de 80 cursos em diversas áreas para você descobrir novos caminhos, dar um up no seu currículo e, além de tudo, se capacitar profissionalmente.

Bastante voltado para as inovações tecnológicas, as opções de curso são ideais para quem quer acompanhar as tendências de mercado e se destacar com formações atuais.

E, o melhor de tudo: os cursos são realizados a distância com flexibilização de horário e totalmente gratuitos, até mesmo na hora de emitir o ser certificado de conclusão.

Nesse sentido, separamos uma lista com algumas das opções disponíveis em nível iniciante, intermediário e avançado voltados para a produtividade no trabalho a partir de ferramentas digitais. Se interessou? Veja as opções e saiba como se matricular.

Escola Virtual – Fundação Bradesco

Desde 2001 a Fundação Bradesco disponibiliza cursos gratuitos para quem se interessar em acompanhar as tendências do mercado de trabalho alinhadas às evoluções tecnológicas.

Atualmente, são 81 cursos disponíveis distribuídos em sete áreas diferentes, que são elas: Desenvolvimento Pessoal e Profissional, Enem e Vestibulares, Metodologias de Aprendizagem, Negócios e Inovação, Programação, Tecnologia da Informação e, claro, Produtividade.

Os cursos variam de acordo com os níveis iniciante, intermediário e avançado dentro dessas áreas gerais de interesse. Além disso, a carga horária de cada um também varia de curso para curso.

Apesar de uma flexibilização que permite que você acompanhe os módulos quando e onde quiser, é preciso se atentar com o prazo limite para a conclusão do curso.

Ou seja, a partir do momento em que você se matricula em algum deles, é exigido que a conclusão se dê dentro de um prazo definido.

Dessa forma, caso você não finalize o curso a tempo, todo o seu progresso será perdido. Apesar disso, você pode se matricular novamente na mesma opção e ir até o final a fim de emitir um certificado de conclusão.

Veja quais são as opções de curso disponíveis e não perca tempo para começar já a melhorar o seu currículo (https://www.ev.org.br/#cursos).

Cursos em Produtividade

Dentre as 13 opções de cursos em Produtividade oferecidos pela Fundação Bradesco, separamos para você uma opção para cada nível. Dessa forma, você poderá ter uma noção dos conteúdos abordados e quais são os principais focos desenvolvidos.

Microsoft Excel 2016 – Básico

Em primeiro lugar, o nicho da plataforma voltado à produtividade empresarial oferece cursos do pacote Microsoft 365 em seus três níveis.

Como exemplo do nível básico, o curso em Excel irá, em 15h totais, te ensinar quais são os princípios e ferramentas básicas para você utilizar essa que é a uma das plataformas mais usadas de planilha eletrônica do mundo.

Sendo assim, aqui você irá trabalhar com conceitos básicos, tabelas, células, fórmulas e gráficos. Há também a continuação intermediária e avançada do curso.

Matricule-se pelo site (ev.org.br/cursos/microsoft-excel-2016-basico).

Microsoft Word 2026 – Intermediário

Já este curso irá focar em outra que é uma das plataformas de maior utilidade para a produção e edição de documentos.

Dessa forma, serão 9h de carga horária com módulos que irão te ensinar como editar e formatar um documento utilizando as diversas ferramentas disponíveis.

Da mesma forma, o curso também pode ser complementado com suas fases iniciante e avançada.

Se matricule através do site (ev.org.br/cursos/microsoft-word-2016-intermediario).

Microsoft PowerPoint 2016 – Avançado

Por fim, um outro exemplo é este curso que irá te oferecer todos os elementos necessários para que você domine essa plataforma de apresentação. São 8h de carga horária, porém, é importante que você realize os cursos iniciante e intermediário sobre o tema.

Para se inscrever, cadastre-se pelo site e selecione a opção de matrícula (ev.org.br/cursos/microsoft-powerpoint-2016-avancado).

