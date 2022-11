Descubra o que acontece quando você BLOQUEIA alguém no WhatsApp

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais famoso no país, inclusive seu uso é bem mais recorrente do que o próprio SMS, que já vem com o aparelho.

Nesse sentido, o aplicativo está instalado em mais de 99% dos aparelhos celulares dos brasileiros e, da mesma forma, o Brasil é um dos lugares com maior número de instalações, ficando atrás somente da Índia, país com o número surpreendente de mais de um bilhão de pessoas.

Frequentemente o WhatsApp lança novas atualizações e recursos e, muitas das vezes, nem percebemos essas mudanças tão de cara assim. Sendo assim, uma das ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo é a opção de bloquear alguém.

Mas, afinal, o que acontece quando eu realizo esse bloqueio? Essas dicas poderão te ajudar a descobrir se você está bloqueado no WhatsApp de outras pessoas também. Entenda o que acontece e veja como descobrir.

WhatsApp: recursos e atualizações

É muito raro você ver alguém no Brasil que não possui o WhatsApp instalado no celular, não é mesmo? A popularidade do aplicativo aqui é, inclusive, muito superior à utilização do app nos Estado Unidos, país onde ele foi desenvolvido.

Nesse sentido, o que é que explica esse sucesso todo por aqui? Bom, um dos motivos é que, no Brasil, a utilização do SMS é tarifada, diferentemente de como é nos EUA. Lá as pessoas não precisam pagar para mandar mensagens diretamente através do próprio serviço que já vem com o aparelho.

Dessa forma, a resistência para fazer um download de um aplicativo que possuiria as mesmas funcionalidades que o SMS não possuía forte apelo, ao contrário do que aconteceu no Brasil .

Desde a sua chegada por aqui, o aplicativo foi se espalhando e, mais do que isso, desenvolvendo muitas outras funcionalidades para além do envio de mensagens em comunicações rápidas.

Ou seja, agora podemos acessar outros vários recursos como o envio de mensagens de texto, de voz e imagens, ligação por chamada ou por vídeo, opções de bloqueio à outras contas, compartilhamento de localização, pagamentos pelo app, utilização do modo comercial, e muito mais.

Nesse sentido, atualizações são lançadas com grande frequência. Só para se ter uma ideia, somente no ano de 2022, foram adicionados recursos como, por exemplo, chamadas de voz com até 32 pessoas, reações em mensagens com emojis e envio de arquivos com tamanho acima de GB.

Veja também: INSS pode cancelar os benefícios por causa de REDES SOCIAIS? Entenda a polêmica!

Mas o que acontece quando bloqueamos alguém?

Bom, seja por qual motivo que tenha te levado a tomar essa decisão, você sabe o que acontece quando você bloqueia alguém no WhatsApp?

Entender esses pontos pode te ajudar a descobrir também se você está bloqueado no aplicativo de um outro contato. Sendo assim, veja o que acontece:

Recado

O recado é um dos recursos que desaparecem para o contato bloqueado. Ou seja, ele não será mais capaz de ver o que você coloca nele, o antigo “status”.

Sendo assim, aquela informação que fica abaixo da sua foto desaparece. Então já sabe! Se algum contato aparecer sem recado para você, pode ser que você esteja bloqueado.

Visto por último

Além do recado, o visto por último é um outro recurso que deixa de estar visível ao contato que você bloqueou. Da mesma forma, caso o bloqueado seja você, você também não vai conseguir ver essa opção no perfil da outra pessoa

Check cinza

Sabe aquela confirmação de mensagem entregue? Bom, se ela estiver em um risco único e na cor cinza, significa que a mensagem não chegou ao outro contato. Sendo assim, caso não seja problema com conexão de internet, pode ser que o motivo seja o bloqueio do contato.

Foto de perfil

Por fim, ao bloquear alguém, a sua foto de perfil some para essa pessoa. Nesse mesmo sentido, caso aquele contato que tinha uma foto agora não tenha mais, você pode ter sido bloqueado.

Veja também: WhatsApp MUDOU as regras de utilização? Confira!