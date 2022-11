Lista reúne quais são as profissões que estão em alta para 2023! Vale a pena investir?

Antes de entrar de cabeça em uma nova área profissional, é preciso pesquisar bem o mercado de trabalho e ver quais são as profissões que valem a pena investir desde já. Isso porque é importante entrar em um ramo já com perspectiva de crescimento e com objetivos cada vez mais promissores.

Sendo assim, separamos uma lista com as profissões em ascensão que são boas escolhas para você que precisa iniciar a sua carreira ou, até mesmo, procurar por algo novo. Confira quais são as principais áreas e atividades que são tendência para 2023!

O mercado de trabalho de hoje e do futuro

Como sabemos, a tecnologia está, cada vez mais, tomando espaço no mercado de trabalho. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, ela não chegou para tomar o lugar de trabalhadores. Pensar assim é, inclusive, uma forma de não reconhecer os benefícios e as utilidades que as ferramentas digitais podem nos oferecer.

Na verdade, as evoluções tecnológicas estão se inserindo nas mais diversas atividades, no qual podemos citar exemplos como a medicina, docência, gerência, vendas, programação e informática, é claro, e muito mais.

Ou seja, a tecnologia não é apenas um campo específico, mas é também um meio de otimizar as atividades de todas as áreas através a automatização de processos e do consequente aumento de produtividade.

Sendo assim, as máquinas não estão tomando o lugar dos profissionais, mas estão fazendo com que o mercado exija, cada vez mais, profissionais com conhecimentos e habilidades em tecnologia para que assim, o trabalhador consiga operá-las.

Pensando nisso, não é tão futurístico assim mais imaginarmos que os empregos do futuro, são os empregos do presente somados ao desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, separamos uma lista com as principais tendências do mercado de trabalho já para 2023.

Veja também: Cursos ONLINE e GRATUITOS em tecnologia: veja como se inscrever

Profissões e áreas em alta para 2023

Ao todo, separamos três áreas diferentes que são tendência e, além de tudo, possuem grande disponibilidade de vagas e bons salários. Sendo assim, veja o que você mais se interessa e comece já a se preparar para uma nova carreira com boas perspectivas de crescimento.

Tecnologia

Em primeiro lugar, é claro, comecemos com a área mais promissora que, na verdade, pode ser aplicada à inúmeras atividades.

Nesse sentido, a nossa protagonista aqui deixou ainda mais evidente a sua importância com o advento da pandemia de Covid-19, no qual seus usos foram de utilidade direta da população, seja com o home office, a educação remota, os atendimento online, e mais.

Atualmente, a área está com déficit de profissionais, fazendo com que essa seja uma das promessas de 2023 para quem deseja se capacitar.

Marketing Digital e Vendas

Outra área gigante e, além disso, ainda em expansão, é o comercio online. A facilidade e praticidade que essa modalidade traz está conquistando, cada vez mais, um maior número de pessoas.

Pensando nisso, investir na capacitação para esse tipo de comércio pode trazer muitos retornos vantajosos para você.

Economia e Finanças

Outra área que promete bons mercados já a partir de agora é a de economia e finanças. Para tanto, vale a pena investir em formação universitária e em cursos de capacitação.

Nesse sentido, agora já é indispensável o uso de ferramentas digitais para desempenhar as atividades da área.

