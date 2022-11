Beneficiários do INSS podem se CADASTRAR para receber o Auxílio Brasil de R$ 600?

Quando surgiu o Auxílio Brasil diversos beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – ficaram com dúvidas sobre o procedimento e se podiam se cadastrar para receber o benefício social. Pois é comum vermos que mesmo o aposentado ou pensionista recebendo a aposentadoria ainda não consegue suprir as necessidades da família. O que muitos não imaginam é que esse auxílio do governo também pode ser pago aos beneficiários do INSS, não existe uma lei que proíbe, no entanto é preciso ter cuidado e se informar sobre alguns pontos para a aposentadoria ou a pensão serem suspensas.

Se você é beneficiário do INSS conhece a lei onde proíbe o segurado de ter receber dois benefícios ao mesmo tempo, isso pode gerar suspensão. Só que existem exceções, mas é preciso conhecer as regras se você deseja receber outro benefício.

Aposentados e pensionistas com o Auxílio Brasil

Somente quem está dentro dos requisitos que o Governo Federal impôs para receber o benefício do Auxílio Brasil que pode, entretanto se o aposentado ou o pensionista deseja fazer o cadastro para o Auxílio Brasil, é de suma importância se informar primeiro sobre todas as regras, para que não haja suspensão do benefício do INSS.

Por mais que não exista uma lei proibindo os beneficiários do INSS de receber o Auxílio Brasil, é muito difícil, somente em exceções e em casos extremos, por isso deve ter todo o cuidado. Pois, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social devem ter apenas uma única fonte de renda, que no caso é o pagamento do órgão, só assim as famílias irão entrar na folha de pagamento, seguindo esses passos.

Uma das regras para as famílias conseguirem receber do programa do Auxílio Brasil são as mais vulneráveis que estão inclusas em pobreza ou pobreza extrema. No caso,a renda mensal dessa família per capita deve ser de R$ 105 até R$ 210.

Quando citamos acima no texto que não existe uma lei que proíbe mais que pode ser difícil do aposentado ou pensionista conseguir o auxílio é devido a esse tipo de regra, pois se já recebe algum valor do INSS, consequentemente você não irá se encaixar na linha do programa, somente em situações extremas, por isso, antes de entrar com o pedido do Auxílio Brasil, avalie todos os tópicos.

Veja também: Pagamentos do INSS estão sendo CONGELADOS: entenda o motivo!

Tópicos que preciso estar incluído para receber o Auxílio Brasil

Para ficar mais fácil de entender como entrar no programa do Auxílio Brasil, separamos os 3 tópicos mais importantes que eles avaliam quem entra com o pedido para receber, podemos afirmar que existem ao menos 3 critérios. Segue abaixo:

1 – Quem já recebia o Bolsa Família

2 – Quem realizou o cadastro no CadÚnico pois não recebia o Bolsa Família

3 – Se você não tem inscrição no CadÚnico precisa ir até um CRAS da sua cidade

O público-alvo que pode receber prioridade nessa fila de aprovação do programa do Auxílio Brasil são as famílias que têm crianças, adolescentes de até 21 anos (incompleto), gestantes e mães que amamentam.

Veja também: INSS pode cancelar os benefícios por causa de REDES SOCIAIS? Entenda a polêmica!