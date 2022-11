Brasileiros estão CHOCADOS com o valor do novo SALÁRIO MÍNIMO; confira!

Os brasileiros tem esperança que a cada troca de ano o valor do salário mínimo mude para cada vez melhor, pois o salário tem como função suprir as necessidades básica do ser humano, ou seja, moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, higiene, lazer, entre outros, mas infelizmente o real valor do salário hoje não dá nem pra metade.

Com a inflação alta, o salário não está dando o poder de compra pro brasileiro. O salário mínimo hoje é de R$ 1.212, de acordo com o piso nacional. Entretanto, saiu um estudo muito curioso e que assustou um pouco os brasileiros, uma pesquisa da Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – mostrou que o real valor do salário mínimo deveria ser de R$ 6.388,55, esse valor foi baseado em uma família de 4 pessoas.

O valor é muito distante da nossa realidade, mas segundo os dados do Dieese, cerca de 56,77 milhões de pessoas recebem o salário mínimo. E dentro desse número, cerca de 24,2 milhões são os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Beneficiários e o salário mínimo

O valor do salário mínimo não se baseia apenas para os trabalhadores, os pensionistas e aposentados do INSS para o grupo que recebe de um salário mínimo, também ficam preocupados com o valor. E com a troca de governo, muitos estão preocupados para saber como ficará em 2023.

Salário mínimo em 2023

O presidente que foi eleito, Lula Inácio da Silva, falou em sua campanha que em 2023 os brasileiros podem sim ter um aumento real do salário-mínimo, porém a previsão para o reajuste foi de apenas 1,4% acima da inflação a partir do mês de janeiro, ficando um valor de R$ 1.302.

Por mais que não seja um valor real, vai dar uma aumentada, porém o brasileiro ainda vai precisar se virar para atender todas as necessidades da família. A equipe petista está se movendo juntamente com o senador Wellington Dias para garantir também o valor do maior auxílio que está ajudando milhares de brasileiros, o auxílio Brasil no valor de R$ 600 que iniciou em agosto mas tem previsão de ir somente até dezembro deste ano.

Em suam, por mais que já tenha uma previsão do valor do salário mínimo em 2023, o Senador afirma que eles continuarão tentando pelo aumento real e que querem fazer uma negociação com o relator do orçamento, que no caso é o senador Marcelo Castro (MDB-PI).

Para quem não sabe como funciona, o cálculo do salário mínimo é feito sobre o índice de inflação com o produto interno bruto dos últimos 5 anos.

