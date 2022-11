Pagamento em DOBRO em novembro para os aposentados?

Pagamento em dobro? Isso mesmo que você leu, os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – irão receber nesta quinta-feira (24/11), e para a surpresa receberão o valor em dobro. É preciso destacar que os beneficiários que receberão o pagamento em dobro são aqueles que começaram a receber da previdência social neste ano, especificamente no mês de maio.

Isso porque eles receberão uma única parcela referente ao pagamento do 13° salário e também a do seu pagamento normal que é feito mensalmente. O outro grupo dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social já receberam o 13° salário, que no caso, houve uma antecipação pelo Governo Federal, neste ano, especificamente no mês de abril e junho.

Por isso que aqueles que não conseguiram receber antes, irão receber agora no mês de novembro, e vão receber uma boa grana no final de ano, isso vai fazer com que muitos beneficiários vão aumentar o seu ganho.

Calendário pagamento de Novembro

O 13° salário será efetuado junto com o pagamento normal do Instituto Nacional do Seguro Social dentro desse mês de novembro. Mas, como citado acima, somente aqueles beneficiários que começaram a receber a partir de maio deste ano que vão receber esse pagamento junto.

A ordem será assim: esse pagamento será liberado primeiro para quem recebe apenas um salário mínimo, e depois do dia 1 de dezembro, irá receber quem ganha mais de um salário, ou seja, acima do piso nacional.

Quem recebe um salário mínimo

Benefício final número 1 – 24 de novembro

Benefício final número 2 – 25 de novembro

Benefício final número 3 – 28 de novembro

Benefício final número 4 – 29 de novembro

Benefício final número 5 – 30 de novembro

Benefício final número 6 – 1 de dezembro

Benefício final número 7 – 2 de dezembro

Benefício final número 8 – 5 de dezembro

Benefício final número 9 – 6 de dezembro

Benefício final número 0 – 7 de dezembro

Quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6 – 1 de dezembro

Benefício final 2 e 7- 2 de dezembro

Benefício final 3 e 8 – 5 dezembro

Benefício final 4 e 9 – 6 de dezembro

Benefício final 5 e 0 – 7 de dezembro

Os beneficiários do INSS que recebem algum auxílio conseguem fazer também uma consulta do extrato por meio do aplicativo ou do site Meu INSS ou, se desejar, pode fazer uma ligação para a central de atendimento com o número 135.

Para não ficar com dúvidas sobre o pagamento do INSS. Alguns beneficiários ficaram de fora quando o governo federal antecipou as parcelas do 13° salário, porque isso aconteceu entre o mês de abril e maio, e um dos motivos foi dar um suporte na crise da pandemia da Covid-19. Portanto, quem começou a receber do INSS em maio, ficou sem esse valor (gratificação natalina).

E quem vai receber agora vai pegar tudo em apenas uma única parcela, mas é importante destacar que o valor desse pagamento será referente a quantos meses você já está recebendo o valor da aposentadoria, ou algum outro tipo de auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social.

Quem recebe o benefício de prestação continuada e a Renda mensal vitalícia, não terá o direito de receber o 13° salário.

