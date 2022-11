Trabalhadores terão somente até dezembro para sacar cota PIS/Pasep; veja quem tem o direito

Nesse sentido, a determinação diz que “(…) a MPV 946/20 transferiu o dinheiro da cota do PIS/Pasep para o FGTS. Com isso, as pessoas beneficiadas não conseguem sacar o valor que hoje é de R$ 23, 7 bilhões de reais. Para tanto, pedimos que esta tão respeitada instituição entre com uma ação civil pública para obrigar a Caixa Econômica Federal a notificar pessoalmente todos os beneficiários e herdeiros que tenham direito ao levantamento desde valor.”

Sendo assim, veja o que é preciso fazer para checar se este dinheiro está disponível para você.