O que é preciso para receber o SALÁRIO-FAMÍLIA?

O Salário-Família é um valor extra pago ao trabalhador de acordo com a quantidade de filhos ou equiparados que ele tenha. Nesse sentido, o cálculo é baseado no salário mínimo e, para ter acesso, o empregado deve obedecer ao teto de remuneração.

Esse benefício é pouco falando e muitos ainda tem dúvidas sobre o funcionamento dele. Por isso, separamos algumas informações essenciais sobre o Salário-Família para que você entenda como ele funciona e para quem ele é direcionado.

Sendo assim, veja quais são os requisitos e os documentos necessários.

Salário-Família

O Salário Família é mais um benefício no elenco das prestações asseguradas pela Previdência Social e ele é restrito aos trabalhadores de baixa renda.

Nesse sentido, o valor é pago ao empregado, inclusive o doméstico, e também ao trabalhador avulso, que é aquele que presta serviço para uma empresa sem ter tido sua carteira assinada, ou seja, sem possuir vínculo empregatício.

O benefício é calculado de acordo com o número de filhos do empregado de até 14 anos. Nesse sentido, estão abarcados também os enteados, tutelados ou aqueles que estão sob a guarda do empregado. Além disso, para filhos inválidos, o pagamento é feito sem depender da idade.

Sendo assim, para que o trabalhador tenha direito ao Salário-Família, é preciso que ele se enquadre em um limite máximo de renda, que é estipulado e corrigido a cada ano pelo governo federal.

O valor também é pago aos segurados INSS que cumpram com os requisitos e, inclusive, a quota por filho é paga para ambos os pais.

Quem tem direito de receber o Salário-Família?

Como já mencionado, o valor é pago aos trabalhadores de baixa renda que possuam remuneração abaixo do teto definido. Nesse sentido, em 2022, o valor máximo da renda do empregado, para que ele tenha direito ao Salário-Família, deve ser de R$ 1.655,98.

Sendo assim, o valor é pago aos trabalhadores de acordo com a quantidade de filhos ou equivalentes com idade máxima de até 14 anos. Além destes, o benefício também é concedido caso o filho possua alguma deficiência que o classifique como inválido.

De acordo com o Artigo 84, publicado em 1999, “o pagamento do salário-família será devido a partir da data de apresentação da certidão de nascimentos do filho ou da documentação relativa ao equiparado, estando condicionada à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade.”

Para solicitar, o empregado deve recorrer ao empregador. Já no caso dos trabalhadores avulsos, a solicitação deve ser feita no sindicato ou órgão representativo. E os beneficiários INSS que estejam recebendo aposentadoria por invalidez ou por idade rural ou o auxílio-doença, o requerimento deve ser realizado no INSS.

Valores e documentos necessários

Bom, para aqueles que cumpram com os requisitos de renda estabelecidos, o valor do benefício concedido, em 2022, é de R$ 56,47 para cada filho cadastrado.

Sendo assim, os documentos necessários para realizar a solicitação do Salário-Família são: