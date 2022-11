Telefone POPULAR por apenas R$ 15,00? Saiba quem tem o direito de contratar!

Uma novidade do Governo Federal para todas as famílias que estão cadastradas no CadÚnico, eles terão mais um serviço social. Será distribuído telefone popular para essas famílias com a finalidade de garantir uma telefonia fixa e condições especiais, já que muitas pessoas que estão inscritas estão em situações de vulnerabilidade social, mas para poder ter a garantia desse benefício é preciso ficar com os dados atualizados no CadÚnico.

Diferentemente de outros serviços sociais, esse não será gratuito, para ter acesso ao telefone popular terá um custo de R$ 15 reais mensais. Mas é importante destacar que dependendo do estado, esse valor pode variar pois os impostos mudam a cada estado, além também da prestação da concessionária que fica em questão. Continue lendo esse texto para você conhecer mais sobre esse telefone popular do Governo Federal.

Se você deseja entrar no programa para obter o telefone popular é preciso ligar ou entrar em contato com a concessionária da sua região, somente assim você irá conseguir, uma dica é quando entrar em contato você já deixa perto o número do CPF e o número do NIS, além de já possuir cadastro do CadÚnico.

Para aqueles que ainda não tem cadastro no CadÚnico, deve apresentar no lugar o título de eleitor. Se caso você fizer parte de família indígena, deve mostrar o RANI – Registro Administrativo de Nascimento Indígena. Após isso, se caso for aprovado o pedido, tem até 7 dias úteis para que o serviço entre em atividade.

Número para solicitar a linha do Telefone Popular

Alguns dos números que foram divulgados para definição do novo programa do Governo Federal, veja:

10312 – CTBC Telecom

10314 – Oi Região 2

10315 – Vivo/Telefônica

10331 – Oi Região 1

10343 – Sercomtel

É importante a pessoa que for contratar saber que os minutos que estará disponível do pacote de plano mensal não podem ser acumulados, ou seja, não adianta querer gastar menos em um mês para acumular com o próximo, pois isso não vai acontecer. O Governo Federal, afirmou que a cada virada de mês o plano irá zerar.

Um exemplo para você entender melhor: se em um mês você gastar somente 50 minutos em ligações, o restante que no caso é 40 minutos serão perdidos, pois assim que entrar o outro mês o valor zera.

O Telefone Popular tem regras?

Como sabemos, todo benefício social tem regras e que precisam ser cumpridas pelas famílias que estão inscritas no Cadastro Único. Com o programa do Telefone Popular, também existem alguns requisitos, como:

Ao mês, a pessoa terá 90 minutos de ligação, incluindo telefones fixos ou para chamadas locais

Pagar a mensalidade por mês no valor de R$ 15,00

Se por acaso acontecer da pessoa ultrapassar esse limite, será necessário colocar mais crédito para que consiga continuar ligando, essas regras também estão em vigor para os telefones celulares.

