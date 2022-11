Bancos digitais que PAGAM para você indicar: veja como funciona e QUANTO é possível ganhar

Os bancos digitais não surgiram apenas para facilitar a vida do ser humano em resolver problemas financeiros sem precisar sair de casa, já que agora tudo pode ser feito de forma virtual. Entretanto, uma característica desses bancos atualmente é trazer novos clientes de uma forma diferente. A pessoa que já é cliente pode ganhar dinheiro indicando pessoas para criarem conta no app também, ou seja, quanto mais amigos e familiares você indicar, mais vantagens você ganha, entre eles: dinheiro, cash back, cupons de descontos, entre outros.

Com isso, os bancos digitais estão crescendo sem parar e ganhando cada vez mais credibilidade dentro do mercado financeiro e digital.

Bancos digitais estão sendo os preferidos dos brasileiros

Sim, não é novidade para ninguém que o número de clientes em bancos digitais cresceram demais, isso porque os mesmos oferecem facilidade nas transações financeiras, operações bancárias, e o melhor de tudo é que não precisa ir até um bando presencial, enfrentar filas até poder ser atendido.

Isso foi pensando também pois antigamente muitos brasileiros tinham dificuldades para resolver seus problemas pela questão de horário do trabalho. Mas com a nova tecnologia trouxe facilidade.

Confira quanto pode ganhar nos bancos digitais indicando amigos

Com certeza você já tem ou já ouviu falar desses bancos digitais que vou citar no texto e explicar como eles funcionam e até quanto pode ganhar com essa promoção “indique e ganhe” que na maioria dos bancos já está disponível. Muitos ainda não acreditam, pois parece ser golpe, entretanto podemos afirmar que realmente existe chance de ganhar dinheiro apenas indicando amigos.

Importante destacar que para ganhar é necessário que a pessoa abra uma conta no app que você indicou. Um dos app mais conhecidos por isso é o PicPay e o Itaú, fazendo o que eles pedem você já ganha bônus. Confira alguns exemplos.

Mercado Pago

O aplicativo do Mercado Pago está chegando a pagar R$ 20 para cada cliente que conseguir indicar um amigo para criar uma conta no app. É bem simples, você tem que apenas criar um link de compartilhamento e convidar as pessoas, assim que elas criarem a conta, você recebe o pagamento dos R$ 20 em até 48 horas.

Veja também: 10 dicas para se LIVRAR de golpes durante a Black Friday

PicPay

O aplicativo PicPay está chegando a pagar R$ 10 para cada cliente que conseguir indicar um amigo para criar uma conta no app. Parecido com o do Mercado Pago, você deve criar um link de compartilhamento que estará no seu código, e quando o amigo for criar a conta no app tem que inserir esse código. Porém, para receber os R$ 10 é necessário que o amigo faça uma compra de R$ 20 no cartão de crédito.

Next

Todos os procedimentos são parecidos, no banco Next para indicar amigos também é através de um link de compartilhamento, e quando o amigo cria uma conta no app, o cliente ganha R$ 10.

Veja também: 9 dicas para economizar no GÁS DE COZINHA!